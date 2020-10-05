У "помаранчевій" Полтаві відмовилися посилити карантин
Секретар міськради закликав містян працювати у звичайному режимі
Посадовець заявив, що коронавірус поширюється незалежно від обмежень для бізнесу
Також він повідомив про надання безоплатної правової допомоги підприємцям
Виконувач обов’язків міського голови, секретар міськради Полтави Олександр Шамота закликав містян працювати у звичайному режимі, попри вимоги помаранчевої зони, в якій від сьогодні знаходиться місто.
Як написав посадовець на своїй сторінці у Facebook, міськрада створила гарячу лінію безоплатної правової допомоги, де в разі необхідності підприємцям допоможуть оскаржити протокол про адмінпорушення у суді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану). Шамота заявив, що коронавірусна інфекція сьогодні розповсюджується незалежно від того, працюють заклади торгівлі та обслуговування чи ні.
"Помаранчева зона – столичні чиновники у владних кабінетах, не можуть аргументувати економічну доцільність карантинних обмежень, але продовжують нав'язувати на місцях закриття та обмеження роботи закладів сфери обслуговування, спортивних закладів та в транспорті. Компенсації за вимушений простій підприємцям, людям, які втратять роботу? Ні – не чули. Треба визнати, що коронавірусна інфекція сьогодні розповсюджується незалежно від того, чи працюють заклади торгівлі та обслуговування чи ні – тому держава має робити акцент на вчасній діагностиці та лікуванні хворих, а не садити малий і середній бізнес під домашній арешт", – написав виконувач обов’язків мера.
Він запевнив, що обмеження в транспорті також не полегшують умови для роботи людей, адже гроші втрачають і перевізники, і міський бюджет, і люди, які не можуть дістатися до роботи. Відтак Шамота закликав полтавців працювати у звичному режимі.
Також секретар міськради оприлюднив відеозвернення до жителів міста.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 5 жовтня, в Україні почав діяти новий розділ на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів. Зокрема, Полтава опинилася в помаранчевій зоні.