У "помаранчевій" Полтаві відмовилися посилити карантин

Виконувач обов’язків міського голови, секретар міськради Полтави Олександр Шамота закликав містян працювати у звичайному режимі, попри вимоги помаранчевої зони, в якій від сьогодні знаходиться місто.

Як написав посадовець на своїй сторінці у Facebook, міськрада створила гарячу лінію безоплатної правової допомоги, де в разі необхідності підприємцям допоможуть оскаржити протокол про адмінпорушення у суді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану). Шамота заявив, що коронавірусна інфекція сьогодні розповсюджується незалежно від того, працюють заклади торгівлі та обслуговування чи ні.

"Помаранчева зона – столичні чиновники у владних кабінетах, не можуть аргументувати економічну доцільність карантинних обмежень, але продовжують нав'язувати на місцях закриття та обмеження роботи закладів сфери обслуговування, спортивних закладів та в транспорті. Компенсації за вимушений простій підприємцям, людям, які втратять роботу? Ні – не чули. Треба визнати, що коронавірусна інфекція сьогодні розповсюджується незалежно від того, чи працюють заклади торгівлі та обслуговування чи ні – тому держава має робити акцент на вчасній діагностиці та лікуванні хворих, а не садити малий і середній бізнес під домашній арешт", – написав виконувач обов’язків мера.

Він запевнив, що обмеження в транспорті також не полегшують умови для роботи людей, адже гроші втрачають і перевізники, і міський бюджет, і люди, які не можуть дістатися до роботи. Відтак Шамота закликав полтавців працювати у звичному режимі.

Також секретар міськради оприлюднив відеозвернення до жителів міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 5 жовтня, в Україні почав діяти новий розділ на карантинні зони, введений у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів. Зокрема, Полтава опинилася в помаранчевій зоні.