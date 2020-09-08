У Полтаві в багатоповерхівці виявили хімічну речовину: людей терміново евакуювали. Фото

Вночі 8 вересня в Полтаві терміново евакуювали мешканців багатоповерхівки через виявлення в повітрі невідомої хімічної речовини.

Люди поскаржилися на різкий запах, який виходить з підвалу. Про це повідомив виконуючий обов'язки мера Полтави Олександр Шамота на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент трапився на вулиці Нестерова в будинку №18. Після скарг місцевих жителів фахівці провели дослідження повітря, яке підтвердило, що в повітрі є невідома речовина, але це не побутовий газ.

Жителів переселяли в готелі. Олександр Шамота в Facebook

Багато хто тимчасово переселилися до родичів. Олександр Шамота в Facebook

Місцева влада терміново зібрала комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній вирішили терміново евакуювати жителів багатоповерхівки. Працівники ЖЕО разом з рятувальниками почали обробляти підвали та під'їзди будинку розчином, який зріджуює газ, прибирає випаровування і запах.

Пізніше стало відомо, що речовиною може бути сірчистий ангідрид – безбарвний газ з різким запахом, який може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів. Він є вибухонебезпечним при нагріванні.

Рятувальники обробили підвали та під'їзди. Олександр Шамота в Facebook

Шамота зазначив, що частину евакуйованих людей відселили до родичів до виявлення і усунення джерела витоку речовини. Оперативно людям знайшли місця і в готелях, однак вночі багато жителів не хотіли переїжджати. Всю ніч у багатоповерхівки чергувала поліція.

Люди не хотіли евакуюватися вночі. Олександр Шамота в Facebook

У ДСНС шукали витік речовини. Олександр Шамота в Facebook

Речовиною може бути сірчистий ангідрид. Олександр Шамота в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вночі 6 вересня в Дніпро з зони бойових дій вертольотами евакуювали двох тяжкопоранених бійців. Військовослужбовці отримали мінно-вибухові травми.