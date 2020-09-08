У Полтаві в багатоповерхівці виявили хімічну речовину: людей терміново евакуювали. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 08:17, 8.09.2020

Вночі 8 вересня в Полтаві терміново евакуювали мешканців багатоповерхівки через виявлення в повітрі невідомої хімічної речовини.

Люди поскаржилися на різкий запах, який виходить з підвалу. Про це повідомив виконуючий обов'язки мера Полтави Олександр Шамота на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент трапився на вулиці Нестерова в будинку №18. Після скарг місцевих жителів фахівці провели дослідження повітря, яке підтвердило, що в повітрі є невідома речовина, але це не побутовий газ.

Жителів переселяли в готелі.
Олександр Шамота в Facebook
Багато хто тимчасово переселилися до родичів.
Олександр Шамота в Facebook

Місцева влада терміново зібрала комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній вирішили терміново евакуювати жителів багатоповерхівки. Працівники ЖЕО разом з рятувальниками почали обробляти підвали та під'їзди будинку розчином, який зріджуює газ, прибирає випаровування і запах.

Пізніше стало відомо, що речовиною може бути сірчистий ангідрид – безбарвний газ з різким запахом, який може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів. Він є вибухонебезпечним при нагріванні.

Рятувальники обробили підвали та під'їзди.
Олександр Шамота в Facebook

Шамота зазначив, що частину евакуйованих людей відселили до родичів до виявлення і усунення джерела витоку речовини. Оперативно людям знайшли місця і в готелях, однак вночі багато жителів не хотіли переїжджати. Всю ніч у багатоповерхівки чергувала поліція.

Люди не хотіли евакуюватися вночі.
Олександр Шамота в Facebook
У ДСНС шукали витік речовини.
Олександр Шамота в Facebook
Речовиною може бути сірчистий ангідрид.
Олександр Шамота в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вночі 6 вересня в Дніпро з зони бойових дій вертольотами евакуювали двох тяжкопоранених бійців. Військовослужбовці отримали мінно-вибухові травми.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В реанимацию нужен дефибриллятор: поможем спасти жизни!

День воєнної розвідки України: "невидимих" захисників привітали зі святом

Міністр економіки став найбагатшим із нової команди уряду

"Виходили з прапорами РФ –​​​​​​​ прокинулася злість!" Український розвідник потрапив у засідку, але взяв у полон 8 ворогів

"Врізався й кинув помирати!" На Дніпропетровщині намагаються зам'яти справу про скандальну VIP-аварію