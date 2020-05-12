Хулігана, який кинув жменю монет в обличчя касирці в одному з супермаркетів Полтави, оштрафували на 8500 гривень з виплатою рівними частинами протягом року.

Таке рішення ухвалив Жовтневий районний суд Полтави, повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Так, Сергія Гременчука визнали винним за статтею "Хуліганство".

"Пам'ятайте хама, який в одному з полтавських супермаркетів кинув жменю монет в обличчя касирці? Сьогодні був суд. Він виніс рішення затвердити угоду підозрюваного з прокурором про визнання провини за статтею "Хуліганство" та оштрафував Гременчука Сергія Захаровича на 8500 гривень. Його приклад – іншим наука. Не можна по-хамськи поводитися з іншими людьми та зганяти на них свою злість і незадоволеність", – написав він.

Сергій Гременчук

Також Геращенко подякував полтавській поліції, прокуратурі та суду за наведення ладу та справедливості в цій "нехай нескладній, але знаковій справі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з полтавських супермаркетів трапився принизливий інцидент між відвідувачем і касиркою, що дала йому здачу дрібними монетами. Після того як покупець жбурнув монети в обличчя дівчині, за неї навіть ніхто не заступився. Охоронець не надто впевнено заявив, що викличе поліцію, але чоловік лише обматюкав його.

Пізніше з'ясувалося, що дружина Гременчука також працює в торгівлі. На чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

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