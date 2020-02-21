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21 лютого • оновлено в 22:25
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У Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ, який першим прийняв на себе вогонь терористів 18 лютого. Фото і відео

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У п'ятницю, 21 лютого, в Полтаві попрощалися з українським військовослужбовцям Максимом Хітайловим, яки загинув під час російського наступу на Донбасі 18 лютого.

Церемонія відбулася на площі біля Полтавської обласної державної адміністрації (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Максим Хітайлов

Максим Хітайлов

Instagram Максима Хітайлова

Терористи 20 лютого передали тіло загиблого хлопця військовослужбовцям ЗСУ.

Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ

Раніше OBOZREVATEL писав, що гранатометчик Максим Хітайлов, 1997 року народження, входив в 72-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ.

Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ

За словами одного з бійців, Хітайлов під час атаки він перебував на спостережному пункті під Оріховим разом з іншими бійцями, які отримали поранення. Хлопець першим потрапив під вогонь.

Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ

Він був одним з наймолодших бійців ЗСУ. У загиблого залишилися мати і брат.

Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ
Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ
Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ
Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ
Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ

Нагадаємо, що, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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Теми
Війна на Донбасі Бій під Золотим
Місце
Україна Полтава
Тег
Збройні сили України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
поздравляю родителей с героем!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Принял больше всех, поэтому первый и полез на мины.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Как же так? С е п а р а т и с т в пошли в атаку, которая была героически отбита, а тушка ВСУшника чудесным образом оказалась у врага. Сдаётся мне, рогуленок неудачно исполнил "жабьячи стрыбкы". Тыщавдень была так близка и так возможна, но в последний момент что-то пошло не так.
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