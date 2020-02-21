Першим прийняв на себе вогонь 18 лютого: в Полтаві попрощалися з бійцем ЗСУ

У п'ятницю, 21 лютого, в Полтаві попрощалися з українським військовослужбовцям Максимом Хітайловим, яки загинув під час російського наступу на Донбасі 18 лютого.

Церемонія відбулася на площі біля Полтавської обласної державної адміністрації (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Максим Хітайлов Instagram Максима Хітайлова

Терористи 20 лютого передали тіло загиблого хлопця військовослужбовцям ЗСУ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що гранатометчик Максим Хітайлов, 1997 року народження, входив в 72-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ.

За словами одного з бійців, Хітайлов під час атаки він перебував на спостережному пункті під Оріховим разом з іншими бійцями, які отримали поранення. Хлопець першим потрапив під вогонь.

Він був одним з наймолодших бійців ЗСУ. У загиблого залишилися мати і брат.

Нагадаємо, що, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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