У Полтаві пенсіонери масово скуповують продукти в супермаркетах

Гліб Іванов Суспільство 18:59, 17.04.2020 Оновлено: 19:03, 17.04.2020
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Суспільство

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