У Полтаві пенсіонери влаштували "штурм" супермакетів. Відео

У Полтаві напередодні Великодня, 17 квітня, пенсіонери почали масово скуповувати продукти в супермаркетах.

Відповідні відео опублікувало видання PavlovskyNews. При цьому вони не дотримуються дистанції між один одним (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Кадри зняті в одному з продуктових магазинів міста. Чим викликаний такий ажіотаж, невідомо. Незважаючи на обмеження уряду України і рекомендації залишатися вдома, пенсіонери все ж масово відвідують магазини, при цьому не всі з них мають засоби індивідуального захисту.

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"Наш журналіст зняв відео з універмагу, де літні люди стоячи впритул, згрібають хліб з прилавків. Невідомо, чим викликаний такий ажіотаж. Також незрозуміло, хто стежить за кількістю людей в магазинах. Як видно на відео, поняття дистанції у городян відсутнє", – зазначили у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння і освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу.