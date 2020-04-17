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17 квітня • оновлено в 19:59
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У Полтаві пенсіонери влаштували "штурм" супермакетів. Відео

3.6т
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У Полтаві напередодні Великодня, 17 квітня, пенсіонери почали масово скуповувати продукти в супермаркетах.

Відповідні відео опублікувало видання PavlovskyNews. При цьому вони не дотримуються дистанції між один одним (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Кадри зняті в одному з продуктових магазинів міста. Чим викликаний такий ажіотаж, невідомо. Незважаючи на обмеження уряду України і рекомендації залишатися вдома, пенсіонери все ж масово відвідують магазини, при цьому не всі з них мають засоби індивідуального захисту.

У Полтаві пенсіонери влаштували "штурм" супермакетів. Відео

Скріншот

"Наш журналіст зняв відео з універмагу, де літні люди стоячи впритул, згрібають хліб з прилавків. Невідомо, чим викликаний такий ажіотаж. Також незрозуміло, хто стежить за кількістю людей в магазинах. Як видно на відео, поняття дистанції у городян відсутнє", – зазначили у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння і освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу.

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Гліб Іванов
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Як свиньи над корытом)) укроинцы хуле!
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Витёк Шендурович, Витёк нельзя так )Обычные Украинцы не виноваты шо страной правят сфидомые свиньи .
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т убе: Соц опрос Верите ли вы,что Россия нападет на Украину
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну да ,ну да,сначала распространяют слух .что все магазины закроют с 18 до 21,а потом что-то хотите
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