У Полтаві мати двомісячної дитини випала з дев'ятого поверху

Гліб Іванов Суспільство 15:57, 24.06.2020

У Полтаві 25-річна дівчина випала з балкона дев'ятого поверху по вулиці Коновальця. Від отриманих травм вона померла.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції України в Полтавській області. Інцидент трапився пізно ввечері, о 21:30.

"У поліцію Полтави 23 червня, близько 21:30, про подію повідомив місцевий житель. Очевидець по телефону розповів поліції, що в Полтаві, на вулиці Коновальця, жінка випала з дев'ятого поверху", – написали правоохоронці.

Як розповів начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв, загибла два місяці тому народила дитину, передають "Факти".

"Того трагічного вечора молода мама залишила малюка на чоловіка в кімнаті, а сама вийшла на балкон, звідки і випала. Правоохоронці перевіряють всі обставини трагічної події, після чого зможуть сказати, це був нещасний випадок або самогубство", – зазначив він.

Опитані сусіди припускають, що жінка страждала на післяпологову депресію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вул. Івана Мазепи жінка з 3-річною дитиною випали з вікна 4-го поверху. Мати постраждалої стверджує, що у її дочки була депресія. Пізніше з'ясувалося, що постраждалі вижили.

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