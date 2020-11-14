У Полтаві магазини знайшли лазівку для роботи на вихідних
У Полтаві магазини, яким заборонено працювати у суботу і неділю через карантин вихідного дня, знайшли лазівку і почали торгувати, крім своїх товарів, антисептиками.
Про це повідомили на Telegram-каналі Pavlovsky News. Відзначається, що, незважаючи на введення в місті обмежувальних заходів, багато хто дотримується їх лише формально (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)..
Так, продавати антисептики і маски для виправдання своєї роботи почали навіть магазини побутової техніки та салони зв'язку.
Водночас керівництво ТРЦ не перешкоджає такій діяльності й навіть придумує відповіді для органів контролю. Так, продавцям радять говорити, що вони нібито прийшли на роботу для прибирання своїх приміщень.
Показово, що аналогічна ситуація з ігноруванням карантину спостерігалася в Полтаві також у кафе, ресторанах і на ринках.
Як пише "Полтавщина", 14 листопада багато із закладів громадського харчування відкрилися, однак після втручання правоохоронних органів все ж припинили свою діяльність до понеділка.
"Ми вирішили проігнорувати цей карантин, адже моїм працівникам необхідно годувати свої сім'ї. Працювали заклади "Чичиков", "Баранчик", "БІФ" і "Болоньєта". Прийшли представники поліції й культурно попросили закрити ресторани. Ми погодилися з цим. Відкриємо тільки в понеділок. Скажу також, що всі ресторатори домовилися між собою, що не працюватимуть на вихідних", – сказав власник закладів Дмитро Собакар.
Що стосується місцевих базарів, то Держпродспоживслужба зафіксувала порушення з боку деяких продавців на речовому ринку. Загалом, за свідченням містян, карантин вихідного дня на ринках Полтави дотримується мозаїчно: багато магазинів справді закрилися, втім торгівля почалася на вуличних стихійних ятках. У продуктових павільйонах взагалі не припинялася ні стихійна, ні організована торгівля.
Єдиний ринок, який повністю закрився на вихідні, – це господарський на вул. Новобазарній, який у народі називають "Залізяками".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
згідно з рішенням уряду, карантин вихідного дня триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.
Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачевому, Івано-Франківську, Слов'янську і деяких інших населених пунктах мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.
Нагадаємо, в Києві один із закладів громадського харчування в центрі міста оштрафували за недотримання карантину.