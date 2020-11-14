У Полтаві магазини знайшли лазівку для роботи на вихідних

У Полтаві магазини, яким заборонено працювати у суботу і неділю через карантин вихідного дня, знайшли лазівку і почали торгувати, крім своїх товарів, антисептиками.

Про це повідомили на Telegram-каналі Pavlovsky News. Відзначається, що, незважаючи на введення в місті обмежувальних заходів, багато хто дотримується їх лише формально (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)..

Керівництво ТРЦ в Полтаві заохочує порушення карантину вихідного дня. Telegram-канал Pavlovsky News

Вихід на роботу у вихідні продавці в Полтаві пояснюють прибиранням приміщень. Telegram-канал Pavlovsky News

Так, продавати антисептики і маски для виправдання своєї роботи почали навіть магазини побутової техніки та салони зв'язку.

Водночас керівництво ТРЦ не перешкоджає такій діяльності й навіть придумує відповіді для органів контролю. Так, продавцям радять говорити, що вони нібито прийшли на роботу для прибирання своїх приміщень.

Карантин вихідного дня в Полтаві дотримується формально. Telegram-канал Pavlovsky News

У Полтаві магазини побутової техніки почали торгувати антисептиками. Telegram-канал Pavlovsky News

Показово, що аналогічна ситуація з ігноруванням карантину спостерігалася в Полтаві також у кафе, ресторанах і на ринках.

Як пише "Полтавщина", 14 листопада багато із закладів громадського харчування відкрилися, однак після втручання правоохоронних органів все ж припинили свою діяльність до понеділка.

"Ми вирішили проігнорувати цей карантин, адже моїм працівникам необхідно годувати свої сім'ї. Працювали заклади "Чичиков", "Баранчик", "БІФ" і "Болоньєта". Прийшли представники поліції й культурно попросили закрити ресторани. Ми погодилися з цим. Відкриємо тільки в понеділок. Скажу також, що всі ресторатори домовилися між собою, що не працюватимуть на вихідних", – сказав власник закладів Дмитро Собакар.

Що стосується місцевих базарів, то Держпродспоживслужба зафіксувала порушення з боку деяких продавців на речовому ринку. Загалом, за свідченням містян, карантин вихідного дня на ринках Полтави дотримується мозаїчно: багато магазинів справді закрилися, втім торгівля почалася на вуличних стихійних ятках. У продуктових павільйонах взагалі не припинялася ні стихійна, ні організована торгівля.

Єдиний ринок, який повністю закрився на вихідні, – це господарський на вул. Новобазарній, який у народі називають "Залізяками".

Ситуація на ринках Полтави. "Полтавщина"

Торговці в Полтаві продовжили працювати на вулиці. "Полтавщина"

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