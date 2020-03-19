У Польщу відправлять спецпотяги для евакуації українців: опубліковано список

У п'ятницю, 20 березня, "Укрзалізниця" направить три спецпотяги в Польщу, щоб забрати громадян України, які виявилися заблокованими через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу.
Про це повідомляє Урядовий портал. Таких заходів було вжито у співпраці з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та посольством України в Республіці Польща.
Потяги класу "Інтерсіті+" відправляться в Пшемисль без пасажирів. Бригади стюардів, які обслуговують потяги, вже забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.
У Польщу відправлять спецпотяги для евакуації українців
angolenko.com.ua
Список потягів
№715/716 – 706/705 (відправлення з Пшемисля о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня)
№709/710 (відправлення з Пшемисля о 10:18, прибуття в Київ о 19:26)
№705/706 – 716/715 (відправлення з Пшемисля о 13:10, прибуття в Київ о 22:17).
Вартість проїзду до Києва складе від 700 грн, до Львова – від 270 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12:00 18 березня в Україні заборонили залізничне, авіа-і автобусне міжміське і міжобласне повідомлення.
У МЗС відзвітували, що вивезли з території Польщі 3,4 тисячі українців, а інших пообіцяли забрати потягами.
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