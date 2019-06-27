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"Українські націоналісти" і "Східна Малопольща": у Польщі вдалися до нових заходів

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Законодавчий комітет Сенату Польщі відправив на доопрацювання закон про Інститут національної пам’яті в частині, що стосується слів "українські націоналісти".

Термін, як неоднозначний, поставив під сумнів цьогоріч у січні Конституційний суд Польщі, а Інститут національної пам’яті підготував нове його визначення, пише "Польське радіо".

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За інформацією видання, Законодавчий комітет розглянув рішення Конституційного суду від 17 січня 2019 року щодо закону про ІНП. Тоді суд вирішив, що положення у частині про злочини українських націоналістів не відповідають конституції.

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У травні польські сенатори попросили ІНП підготувати заміну для слів "українські націоналісти", а згодом Інститут представив нове формулювання, зазначає автор публікації. За його словами, визначення "українські націоналісти" зміниться поняттям "члени українських націоналістичних організацій, зокрема ОУН і УПА".

"Така редакція дозволяє однозначно та безперечно визначити осіб, які вчинили злочини", – пояснив президент ІНП Польщі Ярослав Шарек у листі до комітету.

У матеріалі йдеться, що Інститут підготував і пропозицію щодо поняття "Східна Малопольща", яке також оскаржив Конституційний суд. У ній йдеться про відмову від згадування у положеннях конкретних областей, де відбувся злочин, інформує видання. За словами Шарека, це дозволить уникнути "ризику відсутності деяких місць, де були ці злочини".

"Ми відхиляємося від невизначеного поняття "Східна Малопольща" на користь об’ємнішого та однозначного – "територія Другої Республіки Польща", – повідомив Шарек.

Сенатори комітету підтримали пропозиції ІНП Польщі та відправили закон на друге читання, підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, міжнародник розкрила нюанси дружби України та Польщі.

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Місце
Польща
Тег
УПА
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Хрясь польским членом по наглой скакуанской роже
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Ш. Олег
Ш. Олег
Конгениально, как сказал бы один сын турецкоподданного и большой нелюбитель националистов всех мастей. Неистово аплодирую и считаю, что гений польской мысли не должен останавливаться на достигнутом. Надеюсь дожить до того момента, когда во всех учебниках Польши можно будет прочитать: "1 сентября 1939 года некоторые представители немецких националистических организаций и сочувствующих им объединений, в частности, НСДАП, "Туле", вермахта, люфтваффе, кригсмарине и СС, совершили нападение на суверенную территорию Речи Посполитой и некоторым образом за считанные недели сделали ей частично полную козью морду". :) Постправда такая постправда…
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Ш. Олег
Ш. Олег
Но даже если считать русских чертями с рогами, это никоим образом не отменяет того факта, что преступными были не ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НСДАП и СС, а сами эти организации В ЦЕЛОМ. Это же касается и украинских националистов.
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Ш. Олег
Ш. Олег
an and, 17 сентября 1939 года государство Польша уже прекратило своё юридическое существование, поскольку в ночь перед этим его правительство бежало из страны, предварительно отдав приказ брошенным на произвол судьбы армии и народу, не оказывать сопротивления Красной армии.
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CARGO 100
CARGO 100
После поездки Путина в Японию, надо тоже как - то определятся уже с очередным Федеральным Округом России ...
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an and
an and
CARGO 100, вы про ДВ и Курилы? Там все решат в Китае и Японии, когда момент будет удобный
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