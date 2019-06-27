"Українські націоналісти" і "Східна Малопольща": у Польщі вдалися до нових заходів

Законодавчий комітет Сенату Польщі відправив на доопрацювання закон про Інститут національної пам’яті в частині, що стосується слів "українські націоналісти".

Термін, як неоднозначний, поставив під сумнів цьогоріч у січні Конституційний суд Польщі, а Інститут національної пам’яті підготував нове його визначення, пише "Польське радіо".

У Польщі змінять два визначення щодо України

За інформацією видання, Законодавчий комітет розглянув рішення Конституційного суду від 17 січня 2019 року щодо закону про ІНП. Тоді суд вирішив, що положення у частині про злочини українських націоналістів не відповідають конституції.

У травні польські сенатори попросили ІНП підготувати заміну для слів "українські націоналісти", а згодом Інститут представив нове формулювання, зазначає автор публікації. За його словами, визначення "українські націоналісти" зміниться поняттям "члени українських націоналістичних організацій, зокрема ОУН і УПА".

"Така редакція дозволяє однозначно та безперечно визначити осіб, які вчинили злочини", – пояснив президент ІНП Польщі Ярослав Шарек у листі до комітету.

У матеріалі йдеться, що Інститут підготував і пропозицію щодо поняття "Східна Малопольща", яке також оскаржив Конституційний суд. У ній йдеться про відмову від згадування у положеннях конкретних областей, де відбувся злочин, інформує видання. За словами Шарека, це дозволить уникнути "ризику відсутності деяких місць, де були ці злочини".

"Ми відхиляємося від невизначеного поняття "Східна Малопольща" на користь об’ємнішого та однозначного – "територія Другої Республіки Польща", – повідомив Шарек.

Сенатори комітету підтримали пропозиції ІНП Польщі та відправили закон на друге читання, підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, міжнародник розкрила нюанси дружби України та Польщі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram