У Польщі видали календар із "російським" Кримом. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 09:28, 1.12.2020 Оновлено: 09:59, 1.12.2020

Мусульманська релігійна асоціація в Польщі видала календар з мечетями тимчасово окупованого Криму, де півострів вказується як територія Російської Федерації.

На цей факт звернув увагу на особистій сторінці у Facebook член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов. Показово, що на сторінках чотирьох місяців у календарі хибно стверджується про нібито приналежність до країни-окупанта таких міст, як Бахчисарай, Сімферополь, Феодосія та Старий Крим.

Мусульмани Польщі видали календар із "російським" Кримом .
mzr.pl
На сторінках видання 4 кримських міста хибно віднесені до РФ.
mzr.pl

"Щиро сподіваюсь, що це не комерційна акція, а дія необізнаного редактора, яку видавництво просто поспіхом пропустило. Тож, будь ласка, поясніть", – обурився Усейнов.

Кримські мечеті у польському календарі назвали "російськими".
mzr.pl
Одна зі сторінок польського календаря, де Кримський півострів назвали територією Росії.
mzr.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну вперше з 2008 року

У Бердянську діти підпалили однолітка та зняли подію на відео

Штати Арізона і Вісконсін підтвердили перемогу Байдена на виборах президента США

На Донбасі загинув десантник ЗСУ: названо ім'я

На Закарпатті депутати склали присягу й заспівали гімн Угорщини. Відео