У Польщі видали календар із "російським" Кримом. Фото

Мусульманська релігійна асоціація в Польщі видала календар з мечетями тимчасово окупованого Криму, де півострів вказується як територія Російської Федерації.

На цей факт звернув увагу на особистій сторінці у Facebook член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов. Показово, що на сторінках чотирьох місяців у календарі хибно стверджується про нібито приналежність до країни-окупанта таких міст, як Бахчисарай, Сімферополь, Феодосія та Старий Крим.

"Щиро сподіваюсь, що це не комерційна акція, а дія необізнаного редактора, яку видавництво просто поспіхом пропустило. Тож, будь ласка, поясніть", – обурився Усейнов.

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