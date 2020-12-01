У Польщі видали календар із "російським" Кримом. Фото
Мусульманська релігійна асоціація в Польщі видала календар з мечетями тимчасово окупованого Криму, де півострів вказується як територія Російської Федерації.
На цей факт звернув увагу на особистій сторінці у Facebook член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов. Показово, що на сторінках чотирьох місяців у календарі хибно стверджується про нібито приналежність до країни-окупанта таких міст, як Бахчисарай, Сімферополь, Феодосія та Старий Крим.
"Щиро сподіваюсь, що це не комерційна акція, а дія необізнаного редактора, яку видавництво просто поспіхом пропустило. Тож, будь ласка, поясніть", – обурився Усейнов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стало відомо, що у навігаторах автомобілів BMW, які продаються в РФ, з'явилася функція встановлення карти, на якій тимчасово окупований Крим відзначений як територія країни-агресора.
На ситуацію відреагувала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова. Дипломатка нагадала концерну, що Крим має український статус.