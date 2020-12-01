У Польщі видали календар із "російським" Кримом. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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У Польщі видали календар, де назвали Крим російським

Мусульманська релігійна асоціація в Польщі видала календар з мечетями тимчасово окупованого Криму, де півострів вказується як територія Російської Федерації.

На цей факт звернув увагу на особистій сторінці у Facebook член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов. Показово, що на сторінках чотирьох місяців у календарі хибно стверджується про нібито приналежність до країни-окупанта таких міст, як Бахчисарай, Сімферополь, Феодосія та Старий Крим.

Мусульмани Польщі видали календар із "російським" Кримом
На сторінках видання 4 кримських міста хибно віднесені до РФ

"Щиро сподіваюсь, що це не комерційна акція, а дія необізнаного редактора, яку видавництво просто поспіхом пропустило. Тож, будь ласка, поясніть", – обурився Усейнов.

Кримські мечеті у польському календарі назвали "російськими".
Одна зі сторінок польського календаря, де Кримський півострів назвали територією Росії

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