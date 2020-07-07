У Польщі спалили хостел, де жили українці

Гліб Іванов Суспільство 12:02, 7.07.2020 Оновлено: 12:37, 7.07.2020

У польському селищі Погожице Малопольського воєводства поляки підпалили хостел, де мешкали українські заробітчани.

Про це повідомило видання radiokrakow.pl. Зазначається, що в хостелі мешкали 12 людей, майже всі українці. У результаті пожежі ніхто не постраждав: заробітчан вдалося швидко вивести з охопленої вогнем будівлі.

Наразі ані поліція, ані рятувальники не повідомляють про причини виникнення пожежі. Водночас правоохоронці уже затримали двох поляків, підозрюваних у підпалі. Мотиви НП наразі невідомі.

У Польщі спалили хостел, де жили українці
gazetakrakowska.pl
У Польщі спалили хостел, де жили українці
gazetakrakowska.pl

Вогонь завдав суттєвої шкоди будівлі хостелу, через що її подальша експлуатація буде неможлива.

У Польщі спалили хостел, де жили українці
radiokrakow.pl
У Польщі спалили хостел, де жили українці
radiokrakow.pl

Зазначимо, що в Польщі працює близько півтора мільйона українських заробітчан. Кількість працівників з України постійно зростає і їхній вплив на економіку Польщі теж, тому міністр сільського господарства і розвитку сільських територій Ян Кшиштоф Ардановський вважає, що права українців, які працюють у Польщі, потребують ймовірного врегулювання міжнародною угодою.

У Польщі спалили хостел, де жили українці
gazetakrakowska.pl
У Польщі спалили хостел, де жили українці
gazetakrakowska.pl
У Польщі спалили хостел, де жили українці
gazetakrakowska.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща за рахунок державних коштів проведе тестування на наявність коронавірусу українцям, які поїдуть на заробітки до цієї країни.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Порошенко: Україні не можна знижувати боєздатність через скупчення військ РФ на кордоні

До жителів ОРДЛО і Криму з російськими паспортами претензій немає, – Резніков

Від Аркадії до 16-ї станції Великого Фонтану: всі пляжі Одеси заражені кишковою паличкою. Відео

Депутат Держдуми видав, що "Україна зникне" через закон про мову

З Днем Івана Купала 2020! Привітання, смс, картинки та листівки