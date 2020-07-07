У польському селищі Погожице Малопольського воєводства поляки підпалили хостел, де мешкали українські заробітчани.

Про це повідомило видання radiokrakow.pl. Зазначається, що в хостелі мешкали 12 людей, майже всі українці. У результаті пожежі ніхто не постраждав: заробітчан вдалося швидко вивести з охопленої вогнем будівлі.

Наразі ані поліція, ані рятувальники не повідомляють про причини виникнення пожежі. Водночас правоохоронці уже затримали двох поляків, підозрюваних у підпалі. Мотиви НП наразі невідомі.

У Польщі спалили хостел, де жили українці gazetakrakowska.pl

У Польщі спалили хостел, де жили українці gazetakrakowska.pl

Вогонь завдав суттєвої шкоди будівлі хостелу, через що її подальша експлуатація буде неможлива.

У Польщі спалили хостел, де жили українці radiokrakow.pl

У Польщі спалили хостел, де жили українці radiokrakow.pl

Зазначимо, що в Польщі працює близько півтора мільйона українських заробітчан. Кількість працівників з України постійно зростає і їхній вплив на економіку Польщі теж, тому міністр сільського господарства і розвитку сільських територій Ян Кшиштоф Ардановський вважає, що права українців, які працюють у Польщі, потребують ймовірного врегулювання міжнародною угодою.

У Польщі спалили хостел, де жили українці gazetakrakowska.pl

У Польщі спалили хостел, де жили українці gazetakrakowska.pl

У Польщі спалили хостел, де жили українці gazetakrakowska.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща за рахунок державних коштів проведе тестування на наявність коронавірусу українцям, які поїдуть на заробітки до цієї країни.