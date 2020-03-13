Українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і безкоштовне лікування.

Про це повідомив речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич, передає "Укрінформ". За його словами, українці, які не мають медичного страхування або страховий поліс яких не покриває тривалого перебування у лікарні все одно отримають можливість лікування.

“Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави”, – сказав речник міністра.

У Польщі пообіцяли безкоштовно лікувати українців з коронавірусом

Зазначимо, що кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 особи, одна людина напередодні померла.

Разом із тим, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку західних ЗМІ і української Ради нацбезпеки і оборони, смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений в китайській лабораторії.

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