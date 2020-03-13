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13 березня • оновлено в 11:57
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У Польщі пообіцяли безкоштовно лікувати українців з коронавірусом

2.1т
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Українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і безкоштовне лікування.

Про це повідомив речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич, передає "Укрінформ". За його словами, українці, які не мають медичного страхування або страховий поліс яких не покриває тривалого перебування у лікарні все одно отримають можливість лікування.

“Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави”, – сказав речник міністра.

У Польщі пообіцяли безкоштовно лікувати українців з коронавірусом

У Польщі пообіцяли безкоштовно лікувати українців з коронавірусом

Зазначимо, що кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 особи, одна людина напередодні померла.

Разом із тим, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку західних ЗМІ і української Ради нацбезпеки і оборони, смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений в китайській лабораторії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Правильно, владелец должен заботиться о своем имуществе)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
И снова проходил мимо, у имущества идей не бывает. Идей нет только у стада холуев довольных и "рашавперде")))
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Польские паны массово покупают книжки "Как помочь больной скотине"
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Подорожником?
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
У панов палок и плеток хватит лечить xoxлoбыдлятину.
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