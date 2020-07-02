У Польщі автобус з українцями врізався у вантажівку: 40 постраждалих. Фото та відео ДТП

У Польщі сталася масштабна ДТП за участю пасажирського автобуса, в якому перебувало близько 40 громадян України.

Аварія трапилася 2 липня біля міста Богуславіце Сілезького воєводства, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця новини).

У ДТП в Польщі постраждали 16 українців TVN24

Він уточнив, що внаслідок ДТП постраждали близько 40 осіб, серед них 16 громадян України. Шістьох з них госпіталізували, ще один перебуває у важкому стані.

"2 липня о 13:49 (за місцевим часом) на автодорозі №1 поблизу м.Богуславіце сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пасажирського автобуса, в якому перебували близько 40 громадян України. За попередньою інформацією Генерального консульства України в Кракові, в результаті зазначеного ДТП 16 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 6 були госпіталізовані. Наразі 1 людина у важкому стані", – уточнив Погорельцев.

У ДТП в Польщі постраждали 16 українців TVN24

Новина оновлюється ...