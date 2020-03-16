В Україні через коронавірус на кордонах трапився колапс: тисячі людей не можуть потрапити додому

На західних кордонах України нечуваний ажіотаж. Сотні співвітчизників стоять на пунктах пропуску в Польщі через карантин.

Ситуація критична, українці заблоковані та не можуть повернутись на батьківщину. Що відбувається та чому вони потрапили в пастку – у матеріалі OBOZREVATEL

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Україна та країни-сусіди вже ввели заборону на перетин кордонів. Через такі нововведення тисячі українців стали заручниками ситуації.

Пік заторів, зокрема на польському кордоні, випав на неділю, 15 березня. Тисячі людей годинами не могли перейти пункти пропуску "Краковець", "Шегині" та інші. OBOZREVATEL поспілкувався відразу з декількома співвітчизниками.

Зараз ситуація стабілізувалася, але в'їхати в Україну не можуть сотні наших громадян. Цю інформацію підтверджують у Держприкордонслужбі.

Не кращі справи і в інших країнах. У Єгипті залишилися десятки тисяч українців, тисячі не можуть повернутися з Європи додому.

На кордоні з Польщею був хаос

На минулих вихідних на кордоні був хаос. Тисячі людей стояли з польської сторони на пунктах пропуску.

У ніч на 15 березня Польща закрила кордон з Україною. Відповідне рішення було місцевим урядом через пандемію COVID-19. Згідно з останніми даними, в країні вже 125 заражених коронавірусом, три особи загинули.

Такі превентивні заходи уряду стали несподіванкою для десятків тисяч українців, переважно заробітчан, працювавших у Польші. Наприклад, корки на пункті "Краковець" застали зненацька майже 5 тисяч наших співвітчизників. Українка Ольга Веркалець, яка також перебувала на кордоні, повідомила OBOZREVATEL, що рух був паралізований з ночі 15 березня, а черга транспортних засобів до України станом на полудень неділі складала 5-6 кілометрів.

Пункт Краковець 15 березня

Водночас на кордоні немає ні магазинів, ні автозаправок. Дівчина в заторі нарахувала орієнтовно сотню автобусів і кілька тисяч українців із сумками та особистими речами. Але до вечора неділі ситуація трохи покращилася.

Киянин Ярослав Ланецкий розповів OBOZREVATEL, що зміг за 2 години без особливих проблем перейти кордон, але також бачив сотні людей, змушених чекати автотранспорт прямо на дорозі. До речі, Ярослав попав в Україну приблизно о 16:00 в неділю.

Ситуація на польському кордоні 15 березня

Ситуація на польському кордоні 15 березня

У ніч на 16 березня умови на окремих пунктах пропуску залишалися проблематичними. Наприклад, на "Шегині" сотні осіб не могли в'їхати до України, а місцеві таксисти почали спекуляції.

"Повний провал роботи влади обох країн: України і Польщі. Допомагайте одне одному, вам це повернеться. Майте совість. З Варшави до кордону не близько, але перевізники наші брали по 150-200. Місцеві від 300 злотих, але місцеві українці переплюнули всіх. За перетин кордону в авто 100 доларів з людини", – пише Олександр Андрійчук.

Ситуація в ніч на 16 березня

Ті українці, що не вирушили заздалегідь до кордону, вернутися додому вже не зможуть. За словами миколаївця з Кракова Івана Знайка, він не зміг виїхати з країни до того, як авіасполучення закрили. Він звертався до консульства України, а також намагався отримати допомогу від програми Міністерства закордонних справ "ДРУГ", однак так її і не дочекався.

Водночас, він пояснив OBOZREVATEL, у Польщі за два дні створили два сайти, де поляки з різних країн вже можуть резервувати для себе польоти додому. Це робиться з польською компанією PL LOT, яка спрямує свої літаки туди, куди знадобиться.

У Державній прикордонній службі пояснюють: ажіотаж спровокували поляки. Незважаючи на всі проблеми, вітчизняні прикордонники намагаються зглянутися на становище громадян. Зараз же працюють три пункти пропуску: "Рава-Руська", "Ягодин" та "Краковець".

"Пішохідного переходу кордону зараз немає. Єдиний такий пункт пропуску, який був станом на вчора, – "Шегині", після його закриття люди перейшли на "Корчеву-Краковець". На місці їх підсаджували в автомобільний транспорт, на українській стороні ми вже з допомогою місцевої влади надали автобуси. Мені відомо, що в такий спосіб вдалося допомогти приблизно 5 сотням осіб", – пояснив OBOZREVATEL речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Тисячі людей не можуть повернутися з курортів

Особливо гостра ситуація зараз в Єгипті. Одна з українок, яка відпочивала в готелі Albatross Palace, розповідає OBOZREVATEL: їхній рейс мав вилетіти в Україну ще 14 березня. Його скасували. Адміністрація закладу хотіла стягнути плату за додаткові дні, але втрутився туропретор – переселив у інший готель.

Найменше пощастило українцям у готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*. Там знайшлися гості з симптомами коронавірусу – заклад закрили на карантин. Станом на 15 березня за кордоном перебувають 14 220 туристів Join UP!

Киянка Нія Нікель була в Португалії, коли почула повідомлення про закриття кордонів з 00:01 години 17 березня. Її рейс в Україну мав вилетіти пізніше – о 19:40 того ж числа. Їй не вистачило одного дня, щоб потрапити додому за вже придбаними квитками. Ціни на переліт авіакомпанії підняли. В результаті довелося віддати ще 400 доларів, щоб все-таки оплатити подорож до України.

Негаразди спіткали й тих співвітчизників, які спробували виїхати з Німеччини. У понеділок, 16 березня, автобус з українцями з Кельна, який прямував до Києва, застряг на німецько-польському кордоні.

Зазначається, що в салоні перебуває 46 осіб. За попередньою інформацією, всі вони громадяни України. Автобус відмовилися пропустити польські прикордонники. За їхніми словами, кордон закритий для іноземців. У людей почали закінчуватися продукти і медикаменти. Транспортний засіб стоїть дві доби.

Проблем вистачає і в охопленій коронавірусом Італії. Там залишилися десятки тисяч українців, частину з них вже евакуювали. Але це лише мізер, порівнюючи з реальною кількістю заробітчан. 15 березня о 16:00 літак вирушив до Венеції, звідки і забрав громадян України – 123 пасажирів. Він приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 22:30 15 березня. На щастя, ознак COVID-19 в наших співвітчизників не виявили.

До "Борисполя" прибув спецборт із евакуйованими з Італії українцями Офіс президента

Загалом, ситуація на кордонах України залишається неспокійною, але не критичною. Десятки тисяч українців вже вимушено залишаються в сусідніх державах. Винні тут, безумовно, не тільки українська влада, яка втратила окремі організаційні моменти, а й наші співвітчизники. Які з тих чи інших причин не повернулися раніше, знаючи, що по всьому світу "крокує" небезпечна хвороба.

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