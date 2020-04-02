У пологовому будинку Івано-Франківська померла третя за три дні жінка

У середу, 1 квітня, в Івано-Франківському міському пологовому будинку померла третя за три дні жінка.

Як повідомив у Facebook мер міста Руслан Марцінків, коронавірус як причину смерті в цьому випадку виключили.

Дитина перебуває під наглядом лікарів Ілюстрація

"На жаль, раптово померла жінка в пологовому будинку. Точно не коронавірус", – написав він.

За словами Марцінківа, з дитиною все гаразд, вона перебуває під наглядом лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську у породіллі, яка померла 30 березня після того, як у неї різко піднялася температура, підтвердився коронавірус. При цьому результати на наявність коронавірусу у її дитини ще чекають.

Також в обласному пологовому будинку померла 60-річна жінка з відділення гінекології, у якій діагностували COVID-19.

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