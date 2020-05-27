В Енергодарі Запорізької області помер новонароджений, а породілля перебуває у важкому стані в реанімації.

На даний момент жінка лежить в Запорізькій обласній лікарні, говориться в сюжеті ТСН.

"Скарг не було ніяких. У батьків була в гостях, пішла кровотеча. Викликали швидку", – розповів чоловік Олександр Алієв.

Олександр Алієв Скріншот

Пологи повинні були пройти на початку червня, але на дев'ятому місяці почалися ускладнення і жінку доставили в лікарню Енергодара. Пізніше її на апараті штучної вентиляції легенів доставили в Запорізьку обласну лікарню.

"Дуже важке кровотеча. З уже померлою дитиною всередині. Дитина померла всередині матері через кровотечу, яка виникла в результаті відшарування плаценти", – повідомила в.о. завідуючої акушерським відділенням Ірина Соколова.

Ірина Соколова Скріншот

Алієв також згадав, що бачив в енергодарській лікарні лікаря Валерія Курченко, якого раніше усунули з посади.

"Він безпосередньо зустрічав і після операції мені повідомив, що ми втратили дитину. Людина була в стані алкогольного сп'яніння", – зазначив чоловік.

Журналістам Курченко відповів, що в лікарні нікого не оперував, а просто давав консультації колегам.

"Я відсторонений. Я надавав моральну підтримку. Тому що хлопці опинилися в надскладній клінічній ситуації", – сказав лікар.

Валерій Курченко Скріншот

Нагадаємо, що Курченка відсторонили від роботи за аналогічний трагічний випадок в лікарні. В Енергодарі жінка потрапила в лікарню на 8-му місяці з проблемною вагітністю і загрозою передчасних пологів, але лікарі не змогли врятувати життя дитині, а породілля померла через 43 днів.

"Існує від лікарів багато версій. Одна з них – що дитину поховали як біоматеріал, інша – що вона була похована, кремована. І версія, що загубили її", – розповів вдівець Святослав Наумічев.

У лікарні ж відповіли, що за тілом немовляти ніхто не звертався.

"Родичі не зверталися з 13 до 19 квітня. У морг ніхто не звертався ... Забирається на утилізацію шляхом кремації", – пояснила заступниця головного лікаря Ірина Жиркова.

Ірина Жиркова Скріншот

Результати розслідування комісії цього трагічного випадку будуть відомі 12 червня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв деталі жахливої трагедії, що трапилася в пологовому будинку Енергодара.

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