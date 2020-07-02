У поїзді "Укрзалізниці" сполученням Апостолове-Херсон 30 червня протік дах, в результаті чого дощ полився прямо на пасажирів.

На відео, яке розмістив на сторінці в Facebook житель Херсона Михайло Ігнатенко, видно, як вода не просто капає всередині вагона, а буквально заливає його (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У своїх коментарях користувачі обурилися побаченим, згадавши про те, що компанія "Укрзалізниця" не так давно підвищила ціну на проїзд.

"Зашибись, ось гади, за квиток в три дорога беруть, а людей гірше худоби возять", "Ось це так ... дожили ... а ціни на квитки, пі ... ц, соромно", "Посадити б туди чиновників! Нехай би покаталися!" , "Жесть! Укрзалізниця офігєла!", "Сарай!", "Так, реформи в дії", "Подавати в суд на Укрзалізницю, 100% пасажири виграють. Люди, чому мовчите і терпите?", "Це пипець! Я теж їхала з Херсона, прокинулася вночі, тому що моя постіль була повністю мокра і був дощ. А взагалі реально вже не чого не дивує", – пишуть в мережі.

У поїзді "Укрзалізниці" дощ затопив вагон: пасажири показали відео Facebook Михайла Ігнатенка

У поїзді "Укрзалізниці" дощ затопив вагон: пасажири показали відео Facebook Михайла Ігнатенка

Як писав OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" потрапила в скандал в перший же ранок після відновлення ж/д сполучення в Україні.