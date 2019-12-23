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23 грудня • оновлено в 20:40
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Топчуться по Україні? У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

5.6т
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У мережі показали зсередини вагон потягу з Санкт-Петербурга, який російські окупанти запустили по Кримському мосту.

Знімки опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Купе, то купе! Класу люкс! Фантастиш оє! Рекомендую ще килим подивитися", – зіронізувала вона. На фото видно, що облаштування купе навряд чи змінилося з радянських часів, а підлогове покриття і зовсім виглядає неохайно.

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У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У коментарях відзначили показову деталь – килим зробили в кольорах українського прапора. "Будуть шастати москалі. От виродки", – відреагували користувачі.

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Топчуться по Україні? У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь
Топчуться по Україні? У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь
Топчуться по Україні? У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

При цьому блогерка потролила пропагандистів, які так пильно стежили за одним-єдиним потягом. "Нагадую, Чебуречна на вокзалі в Джанкої в сезон бачила пасажирів сотні потягів, що їхали до Криму звідусіль! Випийте зеленочки", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рух потягів по Кримському мосту відкрив особисто президент РФ Володимир Путін, що розгнівало мережу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Крим
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Бур Алекс
Бур Алекс
Украинские поезда, самые поездатые поезда в мире!!!!! Ура!!! Сало Украине!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну хуле сказать... до гиперлупов украинских нам конечно очень далеко. Это они на том гиперлупе за 50 долярив до Нью-Йорка за полдня долетают.
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Мигол Натали
Мигол Натали
Картинки поддельные не эти поезда поедут.
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