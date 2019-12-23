Топчуться по Україні? У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь

У мережі показали зсередини вагон потягу з Санкт-Петербурга, який російські окупанти запустили по Кримському мосту.

Знімки опублікувала в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Купе, то купе! Класу люкс! Фантастиш оє! Рекомендую ще килим подивитися", – зіронізувала вона. На фото видно, що облаштування купе навряд чи змінилося з радянських часів, а підлогове покриття і зовсім виглядає неохайно.

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У коментарях відзначили показову деталь – килим зробили в кольорах українського прапора. "Будуть шастати москалі. От виродки", – відреагували користувачі.

У потязі Путіна в Крим знайшли показову деталь Twitter RoksolanaToday&Крим25%

При цьому блогерка потролила пропагандистів, які так пильно стежили за одним-єдиним потягом. "Нагадую, Чебуречна на вокзалі в Джанкої в сезон бачила пасажирів сотні потягів, що їхали до Криму звідусіль! Випийте зеленочки", – зазначила вона.

Для пропагандонов в стані афекту з Залісся і вати з підзорної трубою (понаехі з Пітера) нагадую-Чебуречна на залізниці вокзалі в Джанкої в сезон бачила пасажирів СОТНІ поїздів, що їдуть до Криму ЗВІДУСІЛЬ!

випийте зеленочкі ... pic.twitter.com/xtNuxnGZEc - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 23, 2019

Рекомендую ще КИЛИМ подивитися!

Вартість квитків з Санкт-Петербурга в плацкарті - від 3500 рублів, в купе від 3906 рублів!

дешево для ТАКОГО килима!

"Перший пасажирський поїзд до Криму, що йде по новому маршруту через Керченської міст, відправився з Санкт-Петербурга!" - цитата pic.twitter.com/YF8jrEMt2W - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, рух потягів по Кримському мосту відкрив особисто президент РФ Володимир Путін, що розгнівало мережу.

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