У поїзді на Київ чоловік побив і намагався зґвалтувати жінку: з'явилася реакція "Укрзалізниці"

Кирило Лютий Суспільство 17:01, 1.08.2020 Оновлено: 17:13, 1.08.2020

"Укрзалізниця" підтвердила, що чоловіка, який напав на пасажирку з дитиною в поїзді Київ-Маріуполь, затримали і передали правоохоронцям.

Як йдеться на сторінці УЗ в Facebook, вночі 1 серпня в поїзді №84 чоловік без верхнього одягу увірвався в купе до жінки, побив її і намагався зґвалтувати.

"Про зазначений інцидент було повідомлено машиністу і начальнику поїзда. Зловмисник був затриманий правоохоронцями, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення. Дії зазначеної особи буде кваліфікувати офіційне слідство", – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" висловила вибачення постраждалій пасажирці і наголосила на необхідності супроводу поїздів дальнього сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знамениту російську актрису і телеведучу Яну Поплавську мало не згвалтували в поїзді.

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