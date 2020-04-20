У Почаївській лаврі коронавірус убив монаха-екзорциста – ЗМІ

У Почаївській лаврі (Тернопільська область) 19 квітня помер 76-річний монах отець Аверкій.

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Як повідомляє "Тернопільська газета" з посиланням на свої джерела, Аверкій хворів на коронавірус. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Отець Аверкій

Чернець був відомий як той, що виганяє диявола з людей.

"Аверкія характеризують як добру і скромну людину, яка не брала участі в суперечках і мала величезний авторитет серед братії", – пише видання.

Останнім часом монах не з'являвся на людях.

Як писав OBOZREVATEL, 18 квітня стало відомо, що предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій і митрополит Антоній нібито заразилися коронавірусом і були госпіталізовані, але в прес-службі церкви це спростували.