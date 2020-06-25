У Почаєві жителі вийшли на "стояння" проти вишок 5G і зажадали їх адреси

У Почаєві Тернопільської області місцеві жителі почали вимагати в міської влади надати інформацію про наявність в місті вишок з технологією 5G і 4G.

Як повідомляє MediaSapiens, спочатку в місцевій Facebook-групі житель розмістив фотографію оголошення, на якому невідомі закликали городян вийти 23 червня на "стояння" під міськраду, щоб не допустити встановлення вишок 5G.

У Почаєві місцевих жителів закликали вийти на "стояння" проти 5G-вишок MediaSapiens

Мер Почаєва Василь Бойко розповів виданню, що дійсно люди прийшли під будівлю міської ради і написали колективне звернення з вимогою інформувати їх про встановлення вишок 5G і 4G на території міста. Однак, в органах місцевої влади ніхто не має такої інформації.

"Акції як такої не було, люди прийшли, написали колективне звернення про інформування їх по встановленню технології 5G і 4G на території міста. Ми будемо відповідати на цей запит, але ми не маємо такої інформації і самі будемо подавати запит до наших мобільних операторів, які знаходяться на території міста, щодо встановлення даного покриття", – розповів він.

При цьому, відповідно до джерел видання, до організації "стояння" причетні люди з Почаївської лаври.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці звернулися до президента Володимиру Зеленському з петицією про заборону 5G-вишок.