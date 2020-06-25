У Почаєві жителі вийшли на "стояння" проти вишок 5G і зажадали їх адреси
У Почаєві Тернопільської області місцеві жителі почали вимагати в міської влади надати інформацію про наявність в місті вишок з технологією 5G і 4G.
Як повідомляє MediaSapiens, спочатку в місцевій Facebook-групі житель розмістив фотографію оголошення, на якому невідомі закликали городян вийти 23 червня на "стояння" під міськраду, щоб не допустити встановлення вишок 5G.
Мер Почаєва Василь Бойко розповів виданню, що дійсно люди прийшли під будівлю міської ради і написали колективне звернення з вимогою інформувати їх про встановлення вишок 5G і 4G на території міста. Однак, в органах місцевої влади ніхто не має такої інформації.
"Акції як такої не було, люди прийшли, написали колективне звернення про інформування їх по встановленню технології 5G і 4G на території міста. Ми будемо відповідати на цей запит, але ми не маємо такої інформації і самі будемо подавати запит до наших мобільних операторів, які знаходяться на території міста, щодо встановлення даного покриття", – розповів він.
При цьому, відповідно до джерел видання, до організації "стояння" причетні люди з Почаївської лаври.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українці звернулися до президента Володимиру Зеленському з петицією про заборону 5G-вишок.