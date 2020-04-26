У Почаєві підтвердили 110 випадків коронавірусу: заговорили про введення НС

Карина Бондаренко Суспільство 19:22, 26.04.2020 Оновлено: 19:30, 26.04.2020

У місті Почаїв Тернопільської області хочуть ввести режим надзвичайного стану через різке зростання інфікованих COVID-19.

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В районі підтвердили вже 110 випадків коронавірусу, з них 27 – за останню добу. Про це повідомив керівник Кременецької районної адміністрації В'ячеслав Онишкевич на своїй сторінці в Facebook.

У Почаєві підтвердили 110 випадків коронавірусу
Прямий

"Щойно завершилося позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій районній державній адміністрації. Крім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв і Кременецького району, незважаючи на критичне зростання захворюваності COVID-19 і протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а при позитивній динаміці протягом п'яти днів звернутися до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвості карантинних заходів безпеки щодо жителів Кременецького району", – написав він.

Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, у Почаєві планують ініціювати процедуру введення надзвичайного стану. Про це повідомили "ВВС News Україна" в місцевій владі. Там зазначили, що на місці вже не розуміють, як зупинити спалах, і не мають для цього сил і засобів. За словами джерела, допомога з області і Києва не надходить.

Відзначимо, що одним з можливих місць спалаху коронавірусу в місті вважається Почаївська лавра. Незважаючи на заборону, вона не закривалася на Вербну неділю та Великдень і приймала сотні людей.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Харківщині через спалах коронавірусу в обласній психіатричній лікарні №1 закрили на карантин село Стрілече, де вона розташована. Там 25 квітня зафіксували 11 випадків зараження COVID-19.

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