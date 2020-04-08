У місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори релігійного характеру, на які з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і країн.

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Про це заявив глава Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, передає пресслужба органу. Захворіли за 2 дні більше 20 осіб (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Там відбулися щорічні збори представників баптистської церкви. Як стверджують організатори, вони цього року збори скасували, але так чи інакше на них з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і навіть країн. Загалом кілька сотень людей, які розміщувалися по домівках. Частина приїжджих перебувають до сьогодні в Першотравенську", – заявив Олійник.

У Першотравенську трапився спалах коронавірусу на зборах баптистів

За його словами, саме з Першотравенська вірус почав поширюватися по інших містах.

"Наприклад, третій заражений у Новомосковську – з Першотравенська приїхав, людина з Синельниківського району – з Першотравенська приїхала", – пояснив він.

"Двоє людей, знаючи, що у них позитивні результати і підписавши зобов'язання сидіти вдома, сьогодні вийшли з дому і збиралися поїхати в місто Дніпро. Вони були спіймані, в буквальному сенсі цього слова, оштрафовані і повернуті додому", – розповів чиновник.

Незабаром Олійник вибачився за помилку – баптисти виявилися ні при чому, в місті навіть немає такої громади.

Насправді вірус підхопили прихильники харизматичної церкви "Нове покоління" (її засновником є Олексій Лєдяєв).

Глава Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренко уточнив, що нові випадки зараження вдалося виявити за допомогою поліції.

"Вчора в Першотравенську виявили 6 випадків COVID-19. Сьогодні разом із поліцією розшукали людей, з якими контактували хворі. На жаль, серед них позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 15 осіб", – розповів він.

У зв'язку зі спалахом захворювання влада області ухвалила рішення про обмеження виїзду і в'їзду в місто. Вони діятимуть з 9-ї ранку 8 квітня.

"Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. Дозвіл на в'їзд буде тільки у стратегічно важливого транспорту – вантажівок із продуктами, медикаментами, автобусів, що перевозять працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. На всіх блокпостах будуть медичні бригади, які перевірятимуть у водіїв і пасажирів симптоми коронавірусу", – розповів Бондаренко.

У Дніпропетровській області лабораторно підтверджений 41 випадок COVID-19, з них 21 – у Першотравенську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Тинне на Рівненщині спалахнув коронавірус після масових заходів у місцевому храмі.

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