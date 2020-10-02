В Україну йде потепління: синоптикиня дала прогноз на вихідні

Перші вихідні жовтня будуть теплими, температура повітря підвищиться і протягом дня досягатиме +19+24 градусів.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко в своєму Telegram-каналі, повітря вже насичене вологою, частішають тумани, хоча основні дощі вихідними залишать територію України. Опади ймовірні лише найближчої ночі на Лівобережжі (карта 1). 2 жовтня вдень невеликі дощі пройдуть вздовж лінії від Сумщини до Запоріжжя (карта 2).

Синоптикиня повідомила, що в неділю невеликі локальні дощі пройдуть на Заході, проте більша частина України "спокійно й без парасоль милуватиметься осінніми пейзажами, без дощу".

"Вітер залишається південно-східного напрямку, у неділю на Заході, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях посилиться до штормових поривів. У Києві вихідні будуть майже ідеальними для прогулянок у лісі та парках – без істотних опадів, проте вогко та тепло. Температура повітря підвищиться у столиці до +20+22 градусів. Хіба що дискомфорт викличе поривчастий вітер, який у неділю посилиться у Києві", – спрогнозувала Діденко.

Вона наголосила, що погода найближчими вихідними буде сприятливою і підійде "для зустрічей, валяння на дивані з книжечкою, збирання грибів, провітрювання килимів, порання з балконними квітами, близькими поїздками до національних парків та заповідникаів". Також Діденко додала, що магнітні бурі "нарешті втихомирюються".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Харківського гідрометцентру Ігоря Кибальчича, погода в Україні в жовтні буде доволі теплою, але дощовою.