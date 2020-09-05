У патріарха Філарета почалося запалення легень через COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 15:17, 5.09.2020 Оновлено: 15:48, 5.09.2020

У почесного патріарха ПЦУ Філарета, госпіталізованого з коронавірусом (COVID-19), розвинулося запалення легень.

Як повідомляється на сторінці Філарета в Facebook, стан його здоров'я залишається задовільним.

"Просимо піднести до милостивого Господа свої щирі прохання за здоров'я та швидке одужання Його Святості", – йдеться в повідомленні.

У січні 2020 року Філарету виповнився 91 рік.

Раніше патріарху пригадали його скандальні висловлювання щодо коронавірусу. Йдеться про те, що він назвав COVID-19 покаранням для людей за гріховність, насамперед – одностатеві шлюби, а також про заклики продовжувати причащати і хрестити громадян у розпал епідемії.

Скрин Facebook

Як писав OBOZREVATEL, про госпіталізацію Філарета стало відомо 4 вересня.

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