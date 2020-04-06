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6 квітня • оновлено в 16:39
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У парках гуляти можна, режиму НП немає: юрист знайшов лазівки в розпорядженні Кабміну про карантин

1.7т
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Поки в Україні не діє режим надзвичайного положення, забороняти гуляти в парках і займатися на спортмайданчиках ніхто не може.

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Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив юрист Дмитро Горлов. За його словами, при діючому режимі надзвичайної ситуації ніхто не може обмежувати конституційні права людини, в тому числі, і право на пересування. При цьому він вважає, що з боку влади було б набагато логічніше вже прийняти рішення про надзвичайне положення, якщо ці обмежувальні заходи і так застосовуються.

"В даному випадку не може бути ніяких конституційний обмежень, поки не введено режим надзвичайного положення (НП). У нас же зараз діє режим надзвичайної ситуації, який може вводиться, наприклад, при прориві центральної каналізації в місті. В такому випадку ніяких обмежень прав і свобод людини не може бути апріорі. І я не розумію, чому влада не хоче запроваджувати надзвичайне положення, якщо вже прийнято стільки обмежувальних заходів. Але тим не менш, на законодавчому рівні всі ці постанови лише фількіна грамота", – розповів він.

У парках гуляти можна, режиму НП немає: юрист знайшов лазівки в розпорядженні Кабміну про карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня забороняється перебування в громадських місцях без одягненої маски, респіратора; переміщення групою осіб більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей); перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків і т.д.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус карантин
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