У пансіонаті Рівного знущалися над людьми похилого віку: їх принижували і тримали в жахливих умовах

У приватному пансіонаті для літніх людей "Тепло улюблених" в Рівному підопічних утримували в нелюдських умовах.

Як повідомляє ТСН, з перевіркою в пансіонат прийшли представники омбудсмена України. Спочатку їх годину не пускали на територію, але коли вони нарешті потрапили всередину, то були вражені (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перше, що нас вразило, це різкий запах випорожнень", – заявив регіональний представник уповноваженого Верховної Ради в Рівненській області Андрій Преподобний.

Недоглянуті пригноблені підопічні пансіонату розповіли про приниження, їм місяцями не обрізали нігті. А роздягнений чоловік похилого віку, навіть без нижньої білизни, лежав у присутності інших підопічних.

У підвальному приміщенні були виявлені кімнати з матрацами зі слідами випорожнень та пластмасові відра.

В одній з кімнат знаходилась літня жінка з великою гематомою на обличчі та саднами. Її син Віктор після побаченого фото матері відразу ж забрав її з пансіонату.

"З ознаками анорексії, з тілесними ушкодженнями", – сказав чоловік про стан матері.

За словами сина, щоб за нею відмінно доглядали, він щомісяця сплачував 7 тис. грн, ще 1 тис. додавав, щоб мамі купували смаколики. Через карантин останні 4 місяці в заклад його не пропускали, втім, запевняли, що з нею все в порядку.

Поліція вже відкрила за даними фактами два провадження. Перше – за незаконне позбавлення волі, так як підопічні скаржилися, що їх навіть на вулицю не випускали. Також будуть з'ясовувати, як отримала пошкодження мати Віктора, він написав заяву в поліцію.

"Буде прийматися рішення про роль кожного учасника, який мав повноваження, хто міг відповідати. Чи це організатор, чи це власник закладу", – повідомив т.в.о. керівника Рівненського відділу поліції Іван Теліга.

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Як писав OBOZREVATEL, в травні в місті Здолбунів Рівненської області було зафіксовано спалах COVID-19 в будинку для літніх людей.