У ООС пояснили погрози Пушиліна атакувати ЗСУ

Марина Погорілко Суспільство 21:02, 5.09.2020 Оновлено: 21:06, 5.09.2020

Заява так званого голови "ДНР" Дениса Пушиліна щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Facebook Операції Об'єднаних сил. Окупанти мають на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Facebook Операції Об'єднаних сил
Facebook Операції Об'єднаних сил

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