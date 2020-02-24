"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал. Цього разу жахливий стан пасажирських вагонів, які дісталися Україні у спадок від СРСР, призвів до важких травм 60-річної пасажирки потягу Київ – Бердянськ, на яку впала верхня полиця з 80-кілограмовим чоловіком.

На жаль, такі ситуації не поодинокі, але головне – потерпілим ще й не так просто отримати компенсацію за часто дороге лікування після нещасного випадку. Подробиці – в OBOZREVATEL.

Зламаний таз і хребет

Лихо спіткало Наталію Манько ще 13 лютого. Вона поверталася додому нічним поїздом Київ – Бердянськ додому, коли за півтори години руху трапився жахливий інцидент – на жінку впала верхня полиця, на якій спав пасажир.

"Хлопець говорив, що не питиме ні чаю, нічого. Поліз на другу полицю. Поїзд ще стояв. Я поїла, всі вже лягли спати. Ну і я думаю. Зняла чоботи й давай ставити їх униз. Щойно нахилилася, як полиця розкладається, а цей хлопчик по ній на мене зверху. Вона мені по спині – і все, відразу ж викликали швидку", – розповіла потерпіла в коментарі місцевому виданню "Районка".

Після удару важкою конструкцією Наталя отримала перелом грудного хребта, протрузію і гематоми. Вона не може рухатися й перебуває в медустанові. Жінку чекає тривале й дороге лікування. Альтернативою цьому є операція, на яку в неї поки немає грошей.

"В "Укрзалізниці" мені дали акт, начальник поїзда сказав звертатися в страхову компанію. Я зібрала вже всі документи. Залишився тільки висновок з лікарні. Скільки часу триватиме розгляд справи в суді – невідомо", – зазначила Наталія.

Постраждала Наталія Манько

В "Укрзалізниці" заявили, що винен чоловік з верхньої полиці. Нібито це він неправильно закріпив полицю, тому і впав. Залізничники запевняють, що обстежили всі кріплення і пошкоджень не виявили. В результаті склали акт і віддали жінці.

Ще один жахливий інцидент трапився рік тому в поїзді Київ – Рахів. Тоді на сплячу Надію Полякову звалилася верхня полиця з іншою пасажиркою. Внаслідок цього жінка отримала травму таза.

Тоді в коментарі OBOZREVATEL дочка потерпілої розповіла, що все лікування, операцію і медикаменти оплачували самостійно. Подання документів у страхову нічого не дало, а поліція мовчить.

Але ще більше здивувала реакція УЗ, коли на повідомлення дочки Надії відповів заступник директора Департаменту пасажирських перевезень Олександр Красноштан. Він заявив, що за результатами комісії було встановлено, що полиця нібито була справною, а НП могла відбутися "через необережність пасажирки".

Постраждала Надія Полякова galas.te.ua

Є й інші випадки, але, на щастя, без завданих каліцтв людям. 20 січня 2019 року в поїзді №110 Львів – Херсон під пасажиром, який спробував залізти наверх, також відірвалася полиця. Ним виявився співзасновник організації "Громадський контроль "Укрзалізниці" Віктор Гарвона.

"Я намагався залізти на верхню полицю, сперся на неї, а вона зламалася. Оглянувши її разом з електромеханіком і начальником поїзда, виявили зламане кріплення", – написав він у Facebook.

Водночас за два дні до цього у вагоні №10 того самого поїзда на пасажира теж впала верхня полиця. Про це повідомила Світлана Нездатна. За її словами, чоловік сидів внизу і встиг зреагувати, тому не постраждав. Знову відірвалося кріплення.

Пасажири скаржаться на обірвані полиці Facebook Світлани Нездатної

Як отримати компенсацію

У коментарі OBOZREVATEL адвокат і старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець пояснив, як потрібно діяти пасажирам в тому разі, якщо ви отримали травму в потязі.

"Насамперед потрібно зафіксувати, що пошкодження завдано внаслідок падіння полиці. Тут, крім бригади швидкої допомоги, потрібно викликати поліцію і написати відповідну заяву. Коли вас привезуть у медустанову, там обов'язково варто вказати причину, щоб це було описано у висновку. І, звісно, сповістити страхову", – сказав адвокат.

Якщо потерпілий перебуває у свідомості або з ним їдуть друзі або родичі, бажано зібрати контакти свідків події, щоб надалі ті могли підтвердити те, що трапилося.

Після варто дочекатися ухвали страхової (зазвичай, вони сповіщають про своє рішення протягом місяця), а далі діяти, зважаючи на їхню відповідь. Якщо вас влаштовує запропонована сума виплат, то на цьому все закінчується. Але якщо страхова відмовила або цифра не покриває всі витрати на лікування – тоді готуватися до суду.

"Звісно, якщо ви отримали серйозні травми, перебуваєте без свідомості, з вами немає супровідника, то подати заяву в поліцію і страхову можна й пізніше. Але краще це зробити якомога скоріше", – зазначив Кравець.

Проблема буде посилюватися

Ситуація з пасажирськими вагонами в Україні перебуває в дуже жалюгідному стані, і, на жаль, це питання повністю ігнорується урядом.

"Зараз із 2900 вагонів робочого пасажирського парку вже 1200 експлуатуються понад установлені нормативи. Ці вагони необхідно списати, але через відсутність заміни УЗ змушена їх випускати на маршрути, і ніякий ремонт ситуації не виправить", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

Самостійно УЗ закупити вагони не може, оскільки коштів на це не передбачено. Тариф на перевезення пасажирів покриває всього лише третину витрат, а компенсації компанія не отримує.

Єдиним виходом тут Кава бачить виділення грошей із держбюджету. "В Європі це вирішується великими дотаціями за кошт бюджету. Сумарний бюджет дотацій залізницям у країнах ЄС – 75 млрд євро на рік. Наприклад, в Німеччині виділяється 16 млрд євро на рік, які йдуть на оновлення рухомого складу та інфраструктури", – говорить він.

"Укрзалізниця"

А ось керівник Вільної профспілки залізничників і начальник поїзда Олександр Абросімов згадує, що негаразди з потягами почалися ще 10 років тому. Тоді про це писалося значно менше, а в УЗ взагалі не хотіли визнавати наявність будь-яких проблем.

"Один з перших випадків якраз був у моєму складі, поїзд Харків – Санкт-Петербург, коли на пасажира впала верхня полиця. Я тоді пішов на його захист, надав необхідні документи про отримання травми під час перевезення. Про це дізналися журналісти, написали про цей інцидент. А на роботі мене звинуватили в тому, що я ганьблю честь мундира, й намагалися звільнити", – згадує він

Зараз же ситуація погіршилася. Навіть більше, за словами Абросімова, зараз керівникам залізниці нібито дали команди скоротити процес приймання та огляду рухомого складу.

"Зверху дається команда, щоб скорочувати час на приймання та здачу поїздів, скорочувати час простою під час перевезення, скорочувати час на підготовку складу в рейс. І коли все це робиться, на що можна розраховувати, зважаючи на зношеність вагонів", – заявив він.

"А як горять тепловози? У мене на Рахів дві поїздки нормально минають, а на третій – горить. І це не тільки в мене, по всій Україні такі проблеми", – додав Амбросімов.

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А тому виходить, що недостатня увага до проблем "Укрзалізниці" з боку уряду, відсутність фінансування та недбалість керівництва загрожує життю та здоров'ю пасажирів.

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