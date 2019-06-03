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/Суспільство

У новому українському правописі знайшли серйозні мінуси

1.1тЧитати матеріал російською

У новому українському правописі є один "плюс" і три "мінуси".

Про це в блозі OBOZREVATEL заявила українська письменниця, громадський діяч Лариса Ніцой. "Новий правопис давно назрів, нарешті, це питання проголосовано", – зауважила вона.

Водночас Ніцой звернула увагу на низку "мінусів".

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Перший полягає в тому, що "цим правописом займалися не ті, хто повинні". "Візьмемо, наприклад, склад Комісії з правопису. До неї увійшла лише п'ята частина українських мовознавців, а всі інші були не українські мовознавці. Очолював комісію взагалі кандидат технічних наук, його заступником був кандидат фізико-математичних наук", – нагадала письменниця.

Правопис, Ілюстрація

Правопис, Ілюстрація

media.price.ua

На її думку, "правопис був покликаний не тільки повернутися до нашої мови, до наших правил, а й спростити життя і зняти з української мови кокошник". Проте, цього не вдалося досягти", – переконана Ніцой.

Так, другий "мінус" полягає в тому, що "кокошник не знято", а третій – у тому, що "цей правопис не спростив життя українцям".

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Як писав OBOZREVATEL, 3 червня в Україні почав діяти новий український правопис.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивЗакон про мови
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Наыисты уроды других минусов не заметили?)))
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