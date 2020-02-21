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21 лютого • оновлено в 16:22
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У Нових Санжарах батьки відмовляються відпускати дітей до школи: ексклюзив

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У Нових Санжарах оголосили загальношкільні збори батьків через те, що місцеві мешканці вирішили не відпускати дітей до школи, боячись коронавірусу.

Про це передає кореспондент OBOZREVATEL з місця подій. "Їжу зараз всім з Полтави привозять. Але ці люди виходять на балкон, плюють там, а ми потім за ними під санаторієм прибираємо. Це ж все заразно. Їм їжу як стюардеси привозять - з Полтави вже готове. Але прибираємо за ними ми", – розповів один із співробітників санаторію.

Паніка наростає: мешканці Нових Санжар побоялися відпускати дітей до школи

Санаторій в Нових Санжарах

За словами члена батьківського ради місцевої школи, левова частка батьків вже відмовилися відпускати своїх дітей в школу. Через це вирішили зібрати всіх і вирішити, чи будуть взагалі діти ходити в школу, поки в селі перебувають евакуйовані з Китаю.

"Я свою дитину відпускати в школу теж не буду. Вона у мене і так сякається. Я на зборах буду виступати проти того, щоб діти зараз ходили в школу", – розповіла місцева мешканка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом" : заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Внаслідок сутичок постраждало 10 осіб. Відкрито два кримінальні провадження.

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Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
Теги
діти школа
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Livesey David
Livesey David
Санаторий ещё не сожгли, чего ждут, пора уже. ;)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Заміна книжок іграми з гаджетів? Полюбуйтесь, ось вона!
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