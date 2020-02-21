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21 лютого • оновлено в 13:22
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/ Суспільство

У Нові Санжари на протести звезли людей з іншої області. Журналіст показав докази

14.5т
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У Нові Санжари Полтавської області, де 20 лютого місцеві мешканці виступили проти евакуйованих із Китаю українців, людей для протесту привозили на автомобілях з іншої області.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, українці через це розлючені та пригнічені.

"Мета досягнута. Нам соромно за країну, нам бридко від поведінки співгромадян, люди розчаровані та пригнічені. Україну дискредитовано. Ворог потирає руки", – написав Цаплієнко.

Журналіст викрив завезених до Нових Санжар протестувальників

Facebook / Andriy Tsaplienko

Він опублікував фото молодих хлопців у спортивному одязі, які були серед учасників протесту.

"На фото "протестувальники" чісто житєли Санжар, яких привезли на трьох автівках з номерами іншої області", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, після акцій протесту частина місцевих жителів боїться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять з респіраторами та відмовляються вітати один одного рукостисканням.

  • Крім того, місцеві жителі зізналися, що змушені дивитися російське ТБ через зміни в правилах мовлення, після введення яких частина українських каналів стала платною.

  • Нагадаємо, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Завезли человек 10, а остальные кто? Кто эта толпа озверевших paгулей? Правильно, местные
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0
0
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Почему прямо не пишут, что были титушки из западенских областей?
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3
3
Zadorozhnyi Vasyl
Zadorozhnyi Vasyl
Газмяс Омский, А чому відразу західних, а не наприклад Харківської? Аваков звідки? Але про що я, вам з мухосранска віднєє...
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1
2
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Назовите страну, где к больным или здоровым с подозрением, так относятся? Чего ожидали, они день рождения гитлера празднуют факельными шествиями.
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4
4
Zadorozhnyi Vasyl
Zadorozhnyi Vasyl
Михайлов Виталий, порівняв прутня до пальця... вам чорним по білому написано, що вони дивляться росТБвську помийницю...
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2
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