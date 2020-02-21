У Нові Санжари Полтавської області, де 20 лютого місцеві мешканці виступили проти евакуйованих із Китаю українців, людей для протесту привозили на автомобілях з іншої області.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, українці через це розлючені та пригнічені.

"Мета досягнута. Нам соромно за країну, нам бридко від поведінки співгромадян, люди розчаровані та пригнічені. Україну дискредитовано. Ворог потирає руки", – написав Цаплієнко.

Facebook / Andriy Tsaplienko

Він опублікував фото молодих хлопців у спортивному одязі, які були серед учасників протесту.

"На фото "протестувальники" чісто житєли Санжар, яких привезли на трьох автівках з номерами іншої області", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, після акцій протесту частина місцевих жителів боїться контактувати з незнайомцями. Вулицями ходять з респіраторами та відмовляються вітати один одного рукостисканням.

Крім того, місцеві жителі зізналися, що змушені дивитися російське ТБ через зміни в правилах мовлення, після введення яких частина українських каналів стала платною.

Нагадаємо, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички, є постраждалі.

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