У нього вкрали промову для Зеленського: хто такий Улас Самчук і чим він відомий

У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського знайшли плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

При цьому початковий посил твору був спотворений до невпізнання, незважаючи на запозичення зверненням Зеленського оригінального тексту. Про що ще писав автор "Народу чи черні?" Улас Самчук і чим він відомий, розбирався OBOZREVATEL.

Улас Самчук wikipedia

Хто такий Улас Самчук

Письменник, журналіст і політик, Улас Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань на Рівненщині. Був призваний до війська польського, звідки дезертирував і довгий час жив в Веймарській Німеччині. У Німеччині ж Самчук навчався у Вроцлавському університеті і публікував свої перші оповідання.

Пізніше він перебрався до Чехословаччини, де приєднався до Організації Українських Націоналістів (ОУН-м) і в 1941 році, в складі однієї з похідних груп ОУН повернувся в Україну, в місто Рівне. Там Самчук був редактором газети "Волинь", в якій працював разом зі знаменитою українською поетесою Оленою Телігою і Олександром Петлюрою – братом глави Директорії УНР Симона Петлюри. Був членом уряду Української Народної Республіки.

З 1944-го до 1948 року письменник жив у Німеччині, де заснував "Мистецький Український Рух". У 1948 році він емігрував до Канади. Улас Самчук помер 9 липня 1987 року в канадському місті Торонто.

Улас Самчук – "Нарід чи чернь?"

Стаття "Нарід чи чернь?" була написана Уласом Самчуком у 1941 році. Цей твір нагадує про важливість національної ідентичності та української мови, про те, як важливо залишатися українцем – в думках, вчинках, традиціях і звичках. В іншому випадку, попереджав Самчук, народ перетвориться на сіру масу, а особистості і індивідуальності – в слухняний натовп черні.

Творчість Уласа Самчука

Найвідоміший твір Уласа Самчука – це трилогія "Волинь", яка принесла письменникові всесвітню славу. Крім того, перу Самчука належать романи "Марія" і "Гори говорять", в яких піднімалися вкрай гострі на момент написання теми: Голодомору в Україні та боротьби гуцулів з угорцями. Загалом Улас Самчук створив шістнадцять романів, ряд повістей, оповідань і статей. Роботи Уласа Самчука включені в українську шкільну програму.

Улас Самчук wikipedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новорічному зверненні до народу Зеленський 30 разів вжив різні терміни в чоловічому роді, в той час як жінка була згадана лише раз і то в ролі домогосподарки. За це його дорікнули в сексизмі.

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