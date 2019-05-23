"У нього чумка?" Соколова висміяла показуху з хокеєм Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла ажіотаж у російських ЗМІ довкола хокейного матчу, в якому зіграв президент Росії Володимир Путін.

Вона дорікнула населенню країни-агресора створенням культу особи і пройшлася по його старанню виставити свого лідера всесильним. Сатиричний спіч, присвячений нав'язливій кремлівській пропаганді, телеведуча озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ці знамениті депутати, Ротенберг, губернатори ох*їли від того, що їм тепер після тренування з дзюдо треба х*рячити в секцію з хокею. А коли нюхати кокаїн і нюхати "Міс Росія"? Ну, тобто, думати про країну і керувати областями?" — висміяла вона примус російських топ-чиновників виходити з Путіним на лід.

Крім того, журналістку збентежило те, що всі гравці намагалися уникати наближення до Путіна під час гри, щоб не зіпсувати образ ідеального хокеїста.

"Я не знала, що у Путіна чумка! Чому всі від нього сахаються? Чи у нього сказ? Це ж його Шойгу заразив! А Шойгу в полі покусала лисиця. Туди потім пригнали 40 "Градів" і розх*рячили все поле разом із лисицями. А за документами пройшло як планові навчання", — із сарказмом каже Соколова.

"Все, не можу це далі дивитися. Там ніякого розвитку і ніякої драматургії. Просто від початку і до кінця — Путін п*здатий. Путін настільки п*здатий, що грає в хокей навіть краще, ніж Фетисов і Буре", — додала телеведуча.

Яніна Соколова

Після цього вона звернулася до росіян із питанням про те, навіщо вони створюють культ особистості і добровільно обманюють себе тим, що їхній президент нібито всесильний в будь-якій сфері діяльності.

"І обманюєте президента, що він все може. А ось якщо він повірить, що може літати? Хто йому скаже, що він не може? Залізе на Останкінську вежу і шугоне. Але не розіб'ється — там під Останкінською вежею 15 метрів г*мна" , — підсумувала Соколова, натякаючи на тотальну пропутінську пропаганду російських ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла російських пропагандистів, які присвятили цілий сюжет катанню президента Росії Володимира Путіна на породистому коні.

Також в ефірі свого шоу вона довела, що Путін — нацист. Журналістка нагадала, що росіяни всіх звинувачують у шаленому націоналізмі, при цьому самі, не соромлячись, в ефірах пропагандистських передач пропонують розстріляти і знищити українців, скинути на Київ атомну бомбу.

Також Соколова яскраво висміяла бажання Путіна втручатися у конфлікти по всьому світу і розповіла, що, окрім воєн, дає йому викид адреналіну.

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