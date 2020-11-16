Діабет спричинив ускладнення: подробиці смерті від коронавірусу новообраного мера Конотопа

На Сумщині від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Незважаючи на те, що спочатку хвороба відступила і мер навіть повідомив, що ось-ось повернеться і почне виконувати свої обов'язки, організм так і не зміг впоратися з ускладненнями, викликаними діабетом.

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Був хворий на діабет

Багато, хто знав Олександра Лугового, зараз у розгубленості. Ніхто не міг припустити, що 53-річний чоловік все-таки не зможе впоратися з хворобою.

Жителі села Кузьки Конотопського району, де розташований будинок обраного мера, кажуть, що перший час, поки він ще не знав, що хворий, багато зустрічався з людьми. Однак незабаром йому довелося лягти в лікарню, тест підтвердив коронавірус. Спочатку він лікувався в Конотопі, але потім переїхав в одну зі столичних лікарень.

Останнє фото Лугового з лікарні. Він був упевнений, що хвороба відступила. Facebook Олександра Лугового

"Він був хворий на цукровий діабет, мабуть тому коронавірус і дав ускладнення. Так-то він ще молодий чоловік, сильний. Багато працював. Та й людина він хороший був. Він працював у Конотопській районній адміністрації у нас, потім був депутатом Конотопської районної ради. Так до нього зі своїми проблемами можна було прийти і не в години прийому. Він ніколи не відмовляв, завжди вислуховував і намагався допомогти", – розповідає місцева жителька Людмила.

Рік тому сталася біда в сім'ї

В Олександра Петровича було два сини. Але рік тому в родині сталася трагедія – старший син наклав на себе руки, застрелився. Кажуть, що залишив записку. Мовляв, все добре. Нікого ні в чому не звинувачував.

"Він сильно переживав це горе. Ніхто так і не знає, що могло його сина підштовхнути до такого вчинку. Він тут у нас був фермером, займався розведенням червоної та чорної смородини, справи в нього йшли непогано. Сам був одружений, мав двох діток. Як батько був господарським, міцно стояв на ногах", – каже місцевий житель на умовах анонімності.

Переживав через загибель сина Facebook Олександра Лугового

Давно вважали своїм мером

На думку жителів села, така трагедія теж могла послабити здоров'я нового мера.

До речі, багато в Конотопі голосували за Лугового навіть коли він не міг сам вести передвиборчу компанію через коронавірус. "Він хоч уже з людьми і не зустрічався, але його багато хто підтримував. Тому що він наш, місцевий. Простий мужик, що не зазнавався", – говорить один із жителів села Валентин.

"Я сьогодні вранці пішов на базар, ще не знав про смерть Лугового. Там продавчиня ледь не плаче. Вона мені й каже:" Чули, наш мер помер?" Його тут давно своїм мером вважали. Він дуже справедливий був. Будинок побудував, брав у людей в оренду землю і добре за неї платив. Краще за всіх у районі", – каже сільський голова Ігор Новіков.

Останнім часом Луговий працював заступником начальника в Конотопському райавтодорі.