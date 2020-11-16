Діабет спричинив ускладнення: подробиці смерті від коронавірусу новообраного мера Конотопа

На Сумщині від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Незважаючи на те, що спочатку хвороба відступила і мер навіть повідомив, що ось-ось повернеться і почне виконувати свої обов'язки, організм так і не зміг впоратися з ускладненнями, викликаними діабетом.

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Багато, хто знав Олександра Лугового, зараз у розгубленості. Ніхто не міг припустити, що 53-річний чоловік все-таки не зможе впоратися з хворобою.

Жителі села Кузьки Конотопського району, де розташований будинок обраного мера, кажуть, що перший час, поки він ще не знав, що хворий, багато зустрічався з людьми. Однак незабаром йому довелося лягти в лікарню, тест підтвердив коронавірус. Спочатку він лікувався в Конотопі, але потім переїхав в одну зі столичних лікарень.

"Він був хворий на цукровий діабет, мабуть тому коронавірус і дав ускладнення. Так-то він ще молодий чоловік, сильний. Багато працював. Та й людина він хороший був. Він працював у Конотопській районній адміністрації у нас, потім був депутатом Конотопської районної ради. Так до нього зі своїми проблемами можна було прийти і не в години прийому. Він ніколи не відмовляв, завжди вислуховував і намагався допомогти", – розповідає місцева жителька Людмила.

В Олександра Петровича було два сини. Але рік тому в родині сталася трагедія – старший син наклав на себе руки, застрелився. Кажуть, що залишив записку. Мовляв, все добре. Нікого ні в чому не звинувачував.

"Він сильно переживав це горе. Ніхто так і не знає, що могло його сина підштовхнути до такого вчинку. Він тут у нас був фермером, займався розведенням червоної та чорної смородини, справи в нього йшли непогано. Сам був одружений, мав двох діток. Як батько був господарським, міцно стояв на ногах", – каже місцевий житель на умовах анонімності.

На думку жителів села, така трагедія теж могла послабити здоров'я нового мера.

До речі, багато в Конотопі голосували за Лугового навіть коли він не міг сам вести передвиборчу компанію через коронавірус. "Він хоч уже з людьми і не зустрічався, але його багато хто підтримував. Тому що він наш, місцевий. Простий мужик, що не зазнавався", – говорить один із жителів села Валентин.

"Я сьогодні вранці пішов на базар, ще не знав про смерть Лугового. Там продавчиня ледь не плаче. Вона мені й каже:" Чули, наш мер помер?" Його тут давно своїм мером вважали. Він дуже справедливий був. Будинок побудував, брав у людей в оренду землю і добре за неї платив. Краще за всіх у районі", – каже сільський голова Ігор Новіков.

Останнім часом Луговий працював заступником начальника в Конотопському райавтодорі.