У Німеччині заявили про шанс України виробляти ліки від COVID-19

Україна може стати майданчиком виробництва ліків від коронавірусу (COVID-19).

Таку заяву в п'ятницю, 18 грудня, на онлайн-дискусії Київського форуму зробила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Її цитує видання "Прямий".

Фельдгузен підкреслила, що незважаючи на підтримку глобалізації, Німеччина прихильник того, щоб медичні препарати для боротьби з пандемією виготовлялися ближче до дому.

"Це також шанс для України", – сказала Фельдгузен. Вона вказала на переваги України – географічна близькість країни до Європейського Союзу й наявність кваліфікованих експертів.

Вона додала, що Німеччина та Україна завдяки жорсткому карантину на початку пандемії змогли адаптуватися, що допомогло не перевантажити системи охорони здоров'я.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розробляють власну вакцину проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що препарат уже пройшов доклінічні випробування і тепер готується до початку клінічних.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, доклінічні випробування української вакцини показали хороші результати. Попередньо, препарат може з'явитися в 2021 році.

Державні гранти на розробку вітчизняної вакцини виграли Львівський інститут біології клітини (10 млн) та Інститут біохімії (3 млн гривень).

Раніше стало відомо, що українські вчені з ізраїльськими колегами будуть разом працювати над створенням вакцини від коронавірусу, розробку якої вже почав Ізраїль.