У Німеччині заговорили про третю хвилю коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила, що країна може зіткнутися з третьою хвилею коронавірусу.

Як пише Reuters, вона закликала громадян проявити обережність в найближчі кілька тижнів. Це дозволить запобігти новим масовим захворюванням, вважає політикиня.

"Взимку нам потрібно бути дуже обережними. Інакше у нас буде нова хвиля (коронавірусу – ред.)", – впевнена Меркель.

Вона виступила проти планів деяких регіональних урядів дозволити готелям приймати сім'ї на Різдво, оскільки це може прискорити поширення інфекції.

Станом на 1 грудня, з початку пандемії в Німеччині заразилася коронавірусом 1 млн 71 тис. 561 особа. З них 16 тис. 694 померли, 749 тис. 219 подолали хворобу.

Ангела Меркель закликала німців до обережності через коронавірус rbc.ru

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) також попередили, що третя хвиля коронавірусу може вдарити по Європі на початку 2021 року.

За словами спецпосланця ВООЗ Девіда Набарро, хоча європейським країнам і вдалося взяти під контроль першу хвилю інфекції, вони не зуміли запобігти другій. Якщо зараз не вжити необхідних заходів, буде і третя хвиля на початку наступного року, сказав він.

При цьому уряд України не поспішає посилювати карантинні заходи для стримування поширення інфекції. Поки в країні не збираються продовжувати карантин вихідного дня і вводити повний локдаун у грудні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент Володимир Зеленський попросив Меркель посприяти в питанні отримання Україною вакцини проти COVID-19 розробки BioNTech та Pfizer.

Він наголосив на розширенні доступу країни до препарату, який розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.