У Німеччині скасували метання ялинок, а у Швеції випустили літніх людей: як COVID-19 змінив Європу

Кожен день приносить все нові, рекордні цифри тих, хто захворів на коронавірус. Багато хто говорить про другу хвилю, локдаун і посилення карантину.

Тепер замість Італії в Європі цією хворобою охоплена Франція. А ось Швеція, яка йшла своїм шляхом у боротьбі з вірусом, раптом почала змінювати правила.

Детальніше про те, що зараз відбувається з COVID-19 у Європі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Франція: вперше комендантська година

По 30 тисяч нових випадків зараження коронавірусом реєструють у Франції щодня. У країні вперше за ці місяці ввели комендантську годину. Поки вона діятиме в деяких містах – Париж, Ліон, Марсель та інші. З 21.00 до 6.00 ранку жителям Франції заборонено виходити з дому. За порушення загрожує штраф у 135 євро. Будуть закриті паби, ресторани, кафе.

Громадський транспорт закривати на ніч не будуть, його залишили для тих, хто працює вночі.

Швеція: зняли обмеження для людей похилого віку

А ось Швеція все-таки змінює свої правила поведінки під час епідемії. Адже перша хвиля коронавірусу і відмова країни від жорстких заходів призвели до високої смертності серед людей похилого віку. Усього за даними на 18 жовтня тут від коронавірусу померли 5918 осіб, тоді як у сусідній Норвегії – 278, Фінляндії – 346.

У Швеції пенсіонерам дозволили виходити на вулиці

Лікарям досі доводиться боротися за право використовувати захист під час роботи з пацієнтами. Тут навіть не рекомендували надягати маски. Така політика Швеції призвела до того, що серед медиків зростає захворюваність на COVID-19. Так, у лікарні Фалуна після спалаху коронавірусу лікарям дозволили використовувати захисні козирки під час огляду пацієнтів.

Крім того, тут не збираються закривати школи. Хоча кількість важких випадків серед школярів у Швеції в кілька разів вища, ніж у сусідній Фінляндії.

Із 19 жовтня в цій країні набули чинності нові правила. Вони дозволяють місцевим органам охорони здоров'я просити громадян уникати громадських місць – музеїв, тренажерних залів, концертів, торгових центрів і спортивних матчів. Також громадян можуть попросити не використовувати громадський транспорт, не відвідувати літніх людей.

У Швеції школи не закривають

Водночас Швеція зробила інший крок – вона припинила карантин для людей похилого віку, який діяв у країні з весни. Пенсіонерам заборонялося їздити в громадському транспорті і відвідувати громадські місця. В уряді вважають, що люди старші ніж 70 років занадто довго сиділи в ізоляції і це може відбитися на їхньому психічному здоров'і.

Тому вони тепер будуть жити за загальними правилами – уникати великого скупчення народу і йти на самоізоляцію у разі перших ознак захворювання.

Італія: знову закриті ресторани і магазини

Знову зростає кількість хворих в Італії. У понеділок, 19 жовтня, тут зареєстрована рекордна кількість заражених – 11,7 тисяч.

У Ломбардії мери міст виступили проти місцевого губернатора. Останній вирішив повністю закрити школи і перевести їх на навчання по інтернету. Однак мери вимагають, щоб навчання було змішаним, і діти могли кілька разів на тиждень відвідувати школи.

В Італії школярів відправили вчитися з дому

У Ломбардії введена комендантська година з 23.00 до 05.00. Якщо комусь необхідно в цей час виходити на вулицю, наприклад, по роботі, то він повинен заповнити електронну анкету. Квитанції з банків, рахунки з барів і ресторанів, а також квитки в театр або кіно можуть слугувати пропуском під час комендантської години. Штраф за порушення становить 400 євро.

Непродовольчі магазини на вихідних повинні бути зачинені. Скасовано ярмарки і гуляння. Паби, бари ресторани працюють з 17 до 23, але обслуговують тут тільки за столиками. Це викликало невдоволення у власників закладів, вони також, як і таксисти, вийшли на акцію протесту.

Подібні обмеження діють і в декількох інших регіонах Італії – Лігурія, Кампанія, П'ємонт, а також комендантську годину збираються вводити в Лаціо. Тут збираються обмежувати навчання в школах і вузах і 50-75% занять переводити на віддалене навчання. Така сама ситуація з навчанням і в інших регіонах Італії. Десь учні відвідують школу лише три дні на тиждень, десь лише вчаться в початковій школі.

Не всім школярам і батькам це подобається. Але нічого не вдієш.

В Італії ввели комендантську годину

В Італії всі пункти здачі тестів на коронавірус забиті, там шикуються довгі черги. А самих лікарів не вистачає. Частина з них стали жертвами коронавірусу. А найближчим часом близько 5 тисяч лікарів збираються вийти на пенсію.

Зараз у країні обговорюють проблему введення сімейної медсестри, яка могла б відвідувати хворих вдома.

Однак на самих вулицях Італії, у туристичних центрах дуже багато народу, важко сказати, що тут досі вирує коронавірус.

Румунія: без дитячих садків

До жорсткого карантину повертається Румунія. У Бухаресті закривають кінотеатри, ресторани, школярі переходять на віддалене навчання, а дитячі садки закриють. Тут зареєстровано 3400 випадків зараження, в основному в столиці. Така цифра для Румунії дуже велика. Але найбільше занепокоєння викликає цифра смертей від COVID-19 у цій країні – 69 осіб на добу 21 жовтня

Бельгія: незадоволені ресторатори, протестують праві й ліві

У Бельгії ситуація з коронавірусом теж погіршилася. Замість 8 тисяч заражених на день минулого тижня тут виявили понад 12 тисяч за добу. Країна займає третє місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу. Уже з понеділка в цій країні закриті бари і ресторани, а влада закликає бельгійців за можливості працювати з дому.

У Бельгії ресторатори незадоволені обмеженнями

"У країні введено комендантську годину з 00.00 годин до 5.00 годин ранку. Це означає, що в ці години на вулиці виходити не можна. У транспорті, у приміщеннях всі повинні знаходитися в масках, місцева влада може прийняти окреме рішення по своєму місту – на яких вулицях також варто надягати маски. Люди не дуже цим задоволені, оскільки навесні, коли був жорсткий карантин найбільше постраждав малий бізнес. На інтернет-барахолках досі можна зустріти оголошення про розпродажі обладнання та меблів цілого кафе чи ресторану. Тому що заклад закрився. Страйкують і праві, і ліві, але всі дотримуються правил, тому що порушення карають серйозними штрафами", – розповів Микита, українець, який зараз живе в Бельгії.

Також зачинені спортивні зали, займатися спортом можна тільки на свіжому повітрі, гуляти в парках. Що стосується офісів, то в них можна працювати тільки обмеженій кількості людей. А ось вузи і школи продовжують працювати.

У середу в Бельгії було зареєстровано близько 10 тисяч нових випадків.

Німеччина: погуляли на весіллі і заразили гостей

Що стосується Німеччини, то ситуація в цій країні відносно спокійна. Щоправда, недавно заявили про 11 тисяч нових заражених. Однак оскільки влітку рахунок йшов тільки на сотні, то влада стурбована. Нікому не хочеться знову сидіти на карантині.

У Німеччині обмеження в пабах і ресторанах

Нове рішення німецького уряду щодо обмеження зборів зачепило весілля і домашні вечірки. Тепер, коли кількість інфікованих досягне цифри 35 на 100 тис. населення, на домашні застілля мають право зібратися не більш ніж 25 осіб. А в ресторанах не більш як 50.

Якщо кількість хворих зросте понад 50 на 100 тис. населення, тоді в ресторанах можна буде зібрати не більш ніж 25 гостей одночасно, а ось вдома має бути не більш як 10 осіб

Такі заходи ухвалені через весілля в місті Хамм, де зібралося близько 300 гостей. Унаслідок понад 100 гостей, а також наречена з нареченим заразилися кронавірусом. Мер міста ухвалив суворі заходи. Тепер без попередження можна збирати не більш ніж 25 гостей, а на заходи від 25 до 50 осіб потрібно довести до відома влади.

Якщо комусь захочеться влаштувати гуляння понад 50 осіб, то на це доведеться отримувати спеціальний дозвіл. Власники івент-агентств, кафе, ресторанів у цьому місті дуже засмучені.

У Німеччині гучні збори в пабах розганяє поліція

Однак в останні дні поліція в Німеччині змушена буквально розганяти гучні збори в пабах і ресторанах. Десятки гостей не бажають дотримуватися правил носіння масок і комендантської години – після 23 годин не можна збиратися більш ніж 5 осіб. А всі паби, маленькі ресторани, супермаркети повинні бути зачинені.

Але в Німеччині тепер переймаються через майбутнє Різдво 25 грудня. Адже тоді кількість вечірок різко зросте. У країні вже заздалегідь навіть скасували традиційну розвагу з метання новорічних ялинок.