У Німеччині скасували метання ялинок, а у Швеції випустили літніх людей: як COVID-19 змінив Європу

Кожен день приносить все нові, рекордні цифри тих, хто захворів на коронавірус. Багато хто говорить про другу хвилю, локдаун і посилення карантину.

Тепер замість Італії в Європі цією хворобою охоплена Франція. А ось Швеція, яка йшла своїм шляхом у боротьбі з вірусом, раптом почала змінювати правила.

Детальніше про те, що зараз відбувається з COVID-19 у Європі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Франція: вперше комендантська година

По 30 тисяч нових випадків зараження коронавірусом реєструють у Франції щодня. У країні вперше за ці місяці ввели комендантську годину. Поки вона діятиме в деяких містах – Париж, Ліон, Марсель та інші. З 21.00 до 6.00 ранку жителям Франції заборонено виходити з дому. За порушення загрожує штраф у 135 євро. Будуть закриті паби, ресторани, кафе.

Громадський транспорт закривати на ніч не будуть, його залишили для тих, хто працює вночі.

Швеція: зняли обмеження для людей похилого віку

А ось Швеція все-таки змінює свої правила поведінки під час епідемії. Адже перша хвиля коронавірусу і відмова країни від жорстких заходів призвели до високої смертності серед людей похилого віку. Усього за даними на 18 жовтня тут від коронавірусу померли 5918 осіб, тоді як у сусідній Норвегії – 278, Фінляндії – 346.

Лікарям досі доводиться боротися за право використовувати захист під час роботи з пацієнтами. Тут навіть не рекомендували надягати маски. Така політика Швеції призвела до того, що серед медиків зростає захворюваність на COVID-19. Так, у лікарні Фалуна після спалаху коронавірусу лікарям дозволили використовувати захисні козирки під час огляду пацієнтів.

Крім того, тут не збираються закривати школи. Хоча кількість важких випадків серед школярів у Швеції в кілька разів вища, ніж у сусідній Фінляндії.

Із 19 жовтня в цій країні набули чинності нові правила. Вони дозволяють місцевим органам охорони здоров'я просити громадян уникати громадських місць – музеїв, тренажерних залів, концертів, торгових центрів і спортивних матчів. Також громадян можуть попросити не використовувати громадський транспорт, не відвідувати літніх людей.

Водночас Швеція зробила інший крок – вона припинила карантин для людей похилого віку, який діяв у країні з весни. Пенсіонерам заборонялося їздити в громадському транспорті і відвідувати громадські місця. В уряді вважають, що люди старші ніж 70 років занадто довго сиділи в ізоляції і це може відбитися на їхньому психічному здоров'і.

Тому вони тепер будуть жити за загальними правилами – уникати великого скупчення народу і йти на самоізоляцію у разі перших ознак захворювання.

Італія: знову закриті ресторани і магазини

Знову зростає кількість хворих в Італії. У понеділок, 19 жовтня, тут зареєстрована рекордна кількість заражених – 11,7 тисяч.

У Ломбардії мери міст виступили проти місцевого губернатора. Останній вирішив повністю закрити школи і перевести їх на навчання по інтернету. Однак мери вимагають, щоб навчання було змішаним, і діти могли кілька разів на тиждень відвідувати школи.

У Ломбардії введена комендантська година з 23.00 до 05.00. Якщо комусь необхідно в цей час виходити на вулицю, наприклад, по роботі, то він повинен заповнити електронну анкету. Квитанції з банків, рахунки з барів і ресторанів, а також квитки в театр або кіно можуть послужити пропуском під час комендантської години. Штраф за порушення становить 400 євро.

Непродовольчі магазини на вихідних повинні бути зачинені. Скасовано ярмарки і гуляння. Паби, бари ресторани працюють з 17 до 23, але обслуговують тут тільки за столиками. Це викликало невдоволення у власників закладів, вони також, як і таксисти, вийшли на акцію протесту.

Подібні обмеження діють і в декількох інших регіонах Італії – Лігурія, Кампанія, П'ємонт, а також комендантську годину збираються вводити в Лаціо. Тут збираються обмежувати навчання в школах і вузах і 50-75% занять переводити на віддалену. Така сама ситуація з навчанням і в інших регіонах Італії. Десь учні відвідують школу лише три дні на тиждень, десь лише вчаться в початковій школі.

Не всім школярам і батькам це подобається. Але нічого не поробиш.

В Італії всі пункти здачі тестів на коронавірус забиті, там шикуються довгі черги. А самих лікарів не вистачає. Частина з них стали жертвами коронавірусу. А найближчим часом близько 5 тисяч лікарів збираються вийти на пенсію.

Зараз у країні обговорюють проблему введення сімейної медсестри, яка могла б відвідувати хворих вдома.

Однак на самих вулицях Італії, у туристичних центрах дуже багато народу, важко сказати, що тут досі вирує коронавірус.

Румунія: без дитячих садків

До жорсткого карантину повертається Румунія. У Бухаресті закривають кінотеатри, ресторани, школярі переходять на віддалене навчання, а дитячі садки закриють. Тут зареєстровано 3400 випадків зараження, в основному в столиці. Така цифра для Румунії дуже велика. Але найбільше занепокоєння викликає цифра смертей від COVID-19 у цій країні – 69 осіб на добу 21 жовтня

Бельгія: незадоволені ресторатори, протестують праві й ліві

У Бельгії ситуація з коронавірусом теж погіршилася. Замість 8 тисяч заражених на день минулого тижня тут виявили понад 12 тисяч за добу. Країна займає третє місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу. Уже з понеділка в цій країні закриті бари і ресторани, а влада закликає бельгійців за можливості працювати з дому.

"У країні введено комендантську годину з 00.00 годин до 5.00 годин ранку. Це означає, що в ці години на вулиці виходити не можна. У транспорті, у приміщеннях всі повинні знаходитися в масках, місцева влада може прийняти окреме рішення по своєму місту – на яких вулицях також варто надягати маски. Люди не дуже цим задоволені, оскільки навесні, коли був жорсткий карантин найбільше постраждав малий бізнес. На інтернет-барахолках досі можна зустріти оголошення про розпродажі обладнання та меблів цілого кафе чи ресторану. Тому що заклад закрився. Страйкують і праві, і ліві, але всі дотримуються правил, тому що порушення карають серйозними штрафами", – розповів Микита, українець, який зараз живе в Бельгії.

Також закриті спортивні зали, займатися спортом можна тільки на свіжому повітрі, гуляти в парках. Що стосується офісів, то в них можна працювати тільки обмеженій кількості людей. А ось вузи і школи продовжують працювати.

У середу в Бельгії було зареєстровано близько 10 тисяч нових випадків.

Німеччина: погуляли на весіллі і заразили гостей

Що стосується Німеччини, то ситуація в цій країні відносно спокійна. Щоправда, недавно заявили про 11 тисяч нових заражених. Однак оскільки влітку рахунок йшов тільки на сотні, то влада стурбована. Нікому не хочеться знову сидіти на карантині.

Нове рішення німецького уряду щодо обмеження зборів зачепило весілля і домашні вечірки. Тепер, коли кількість інфікованих досягне цифри 35 на 100 тис. населення, на домашні застілля мають право зібратися не більш ніж 25 осіб. А в ресторанах не більш як 50.

Якщо кількість хворих зросте понад 50 на 100 тис. населення, тоді в ресторанах можна буде зібрати не більш ніж 25 гостей одночасно, а ось вдома має бути не більш як 10 осіб

Такі заходи ухвалені через весілля в місті Хамм, де зібралося близько 300 гостей. Унаслідок понад 100 гостей, а також наречена з нареченим заразилися кронавірусом. Мер міста ухвалив суворі заходи. Тепер без попередження можна збирати не більш ніж 25 гостей, а на заходи від 25 до 50 осіб потрібно довести до відома влади.

Якщо комусь захочеться влаштувати гуляння понад 50 осіб, то на це доведеться отримувати спеціальний дозвіл. Власники івент-агентств, кафе, ресторанів у цьому місті дуже засмучені.

Однак в останні дні поліція в Німеччині змушена буквально розганяти гучні збори в пабах і ресторанах. Десятки гостей не бажають дотримуватися правил носіння масок і комендантської години – після 23 годин не можна збиратися більш ніж 5 осіб. А всі паби, маленькі ресторани, супермаркети повинні бути зачинені.

Але в Німеччині тепер переймаються через майбутнє Різдво 25 грудня. Адже тоді кількість вечірок різко зросте. У країні вже заздалегідь навіть скасували традиційну розвагу з метання новорічних ялинок.