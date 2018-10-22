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''У них немає вибору!'' Варфоломій вперше відповів на випад РПЦ через Томос Україні

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РПЦ доведеться змиритися з рішенням Константинополського патріархату щодо надання автокефалії Україні.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, зазначивши, що не збирається відступати під тиском, що чиниться на нього через українське питання, пише Orthodoxia.info.

"Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони поступляться рішенням, ухваленим Вселенським патріархатом, бо у них немає іншого вибору", — сказав він.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Патріарх пояснив, що привілеї Вселенського патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських Соборів і є обов'язковими для всіх у православ'ї.

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Також Варфоломій додав, що він знає про "добре оплачувані статті і про чорну пропаганду" з російського боку, яка спрямована проти Вселенського патріархату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.

Крім того, Білоруська православна церква слідом за РПЦ оголосила про розрив із Константинополем, а також Душанбинська православна церква як частина РПЦ.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Варфоломій
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
В пизду модера уебана...больше ничего сказать не могу...сучара коменнты удаляет и при том нормальные комменты, а комменты троллей оставляет...
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Россияне, а зачем вам вообще Христос ? У вас же есть новый Пророк, который на днях указал дорогу в Рай.
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5
1
Santi Amonito
Santi Amonito
Ну вот и пришел, прилетел, приехал полный пи*дец самозванному "3-му рыму". Московитское "политправославие 43-го года", "рукоположенное" уркоганом кобой, накрылось медным тазом. Раскольники гундяевцы, перекошенные от собственного бесовства бессильно тужатся в злобе ко всему истинному православию - ни хера у них не выходит и не выйдет.
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8
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