''У них немає вибору!'' Варфоломій вперше відповів на випад РПЦ через Томос Україні

РПЦ доведеться змиритися з рішенням Константинополського патріархату щодо надання автокефалії Україні.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, зазначивши, що не збирається відступати під тиском, що чиниться на нього через українське питання, пише Orthodoxia.info.

"Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони поступляться рішенням, ухваленим Вселенським патріархатом, бо у них немає іншого вибору", — сказав він.

Вселенський патріарх Варфоломій

Патріарх пояснив, що привілеї Вселенського патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських Соборів і є обов'язковими для всіх у православ'ї.

Також Варфоломій додав, що він знає про "добре оплачувані статті і про чорну пропаганду" з російського боку, яка спрямована проти Вселенського патріархату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.

Крім того, Білоруська православна церква слідом за РПЦ оголосила про розрив із Константинополем, а також Душанбинська православна церква як частина РПЦ.