"У них буде шок!" Бабченко потролив ФСБ після свого "воскресіння"

Російський журналіст Аркадій Бабченко, "вбивство" якого виявилося інсценуванням в рамках спецоперації СБУ, заявив, що на деякий час він перестане переживати за своє життя.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, наступні кілька місяців стануть найкращими за останні роки.

"Закінчилося. Не пристрелять. Зараз пару днів у них буде шок, потім пару тижнів вони будуть обтікати, потім пару тижнів їх будуть дерти в усі щілини за провалену операцію, дасть Бог, когось і звільнять, тоді взагалі є багато часу. Якщо навіть і не звільнять, то все одно кілька місяців знадобиться на вибудовування нових схем, пошук нового виконавця, пошук зброї, завезення грошей та інші технічні деталі", - написав він.

Бабченко зазначив, що у нього є в запасі пару місяців до "початку нового полювання".

"По-моєму, це будуть найкращі пару місяців за останні роки мого життя. Ходжу. Посміхаюся. Добре, б*я. Довооольний... Поспати б ще. Втомився я чомусь", - сказано в публікації журналіста.

У той же час в коментарях його закликали все-таки не розслаблятися і бути обережнішим.

"Аркаша, вони відновляться за місяць-півтора. Не розслабляємося. І, до речі, будуть діяти витонченішими, і іншими способами", - написав російський публіцист Олександр Сотник.

"Стріляти точно не будуть. Можуть траванути. Не бухайте з малознайомими людьми", "Не розслабляйтеся, будь ласка і будьте дуже обережні. Ніхто ніколи не знає, що у психів в голові!", "Голубчик ви мій!! Смішно - вчора купила троянди вам на могилку, а там непарна кількість... Думаю - вийняти одну? Потім, ні, нехай як живому", - прокоментували запис користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" ймовірного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.