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"У них буде шок!" Бабченко потролив ФСБ після свого "воскресіння"

2.1тЧитати новину російською

Російський журналіст Аркадій Бабченко, "вбивство" якого виявилося інсценуванням в рамках спецоперації СБУ, заявив, що на деякий час він перестане переживати за своє життя.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, наступні кілька місяців стануть найкращими за останні роки.

"Закінчилося. Не пристрелять. Зараз пару днів у них буде шок, потім пару тижнів вони будуть обтікати, потім пару тижнів їх будуть дерти в усі щілини за провалену операцію, дасть Бог, когось і звільнять, тоді взагалі є багато часу. Якщо навіть і не звільнять, то все одно кілька місяців знадобиться на вибудовування нових схем, пошук нового виконавця, пошук зброї, завезення грошей та інші технічні деталі", - написав він.

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Бабченко зазначив, що у нього є в запасі пару місяців до "початку нового полювання".

"По-моєму, це будуть найкращі пару місяців за останні роки мого життя. Ходжу. Посміхаюся. Добре, б*я. Довооольний... Поспати б ще. Втомився я чомусь", - сказано в публікації журналіста.

У той же час в коментарях його закликали все-таки не розслаблятися і бути обережнішим.

"Аркаша, вони відновляться за місяць-півтора. Не розслабляємося. І, до речі, будуть діяти витонченішими, і іншими способами", - написав російський публіцист Олександр Сотник.

"Стріляти точно не будуть. Можуть траванути. Не бухайте з малознайомими людьми", "Не розслабляйтеся, будь ласка і будьте дуже обережні. Ніхто ніколи не знає, що у психів в голові!", "Голубчик ви мій!! Смішно - вчора купила троянди вам на могилку, а там непарна кількість... Думаю - вийняти одну? Потім, ні, нехай як живому", - прокоментували запис користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" ймовірного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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