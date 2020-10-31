У неділю дощі накриють майже всю Україну. Карта
Погода в Україні в неділю, 1 листопада, буде дощовою і прохолодною. Опади очікуються майже на всій території країни.
Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, тільки в західних областях буде сухо.
У більшості областей очікуються дощі, на півдні та сході місцями значні опади.
Температура повітря знизиться на 3-4 градуси. Днем на півночі від 7 до 12 тепла, вночі +4+9.
У центральних областях вдень також 7-12 градусів, вночі від 3 до 9 тепла.
На сході трохи тепліше, вдень від 10 до 15 градусів, вночі +6+11.
Приблизно така ж температура очікується і в південних областях – від 10 до 15 вдень і 5-10 тепла вночі.
У Києві в неділю також дощитиме, вдень +9+11, вночі від 6 до 8 тепла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував повернення тепла в листопаді.