У небо над окупованим Кримом запустили 20-метровий прапор України. Фото

У п'ятницю, 4 грудня, волонтери запустили в бік окупованого Росією Криму 20-метровий прапор України.

Як розповів в ефірі "Громадського радіо" волонтер Влад Борода, в акції, присвяченій до Дня збройних сил України, взяли участь активісти з Києва, Краматорська, Херсонської і Запорізької областей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Полетів перший здоровенний прапор 20 на 6 метрів над Кримом, а також з ним полетіло близько 7 тисяч листівок", – розповів він.

За словами волонтера, у неділю планується запустити ще один прапор на Донецьк, а у вівторок – на Луганськ.

Пошила прапори волонтерка з Краматорська Оксана Муравьова, а кошти на пошиття надсилали люди з усієї України, зокрема й з окупованих територій.

Прапор має розмір 20 на 6 метрів Радіо Свобода

З прапором полетіло близько 7 тисяч листівок Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня у небо над Кримом запустили український прапор на чорних і червоних повітряних кулях.

21 липня у Донецьку підтримувані РФ збройні формування обстріляли український прапор, який жителі міста запустили в небо. Аби збити його, окупанти відкрили вогонь, що не вщухав протягом 20 хвилин.

У листопаді воїни Збройних сил України відправили у тимчасово окупований Луганськ національний прапор, прикріплений до повітряних куль.