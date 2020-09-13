У небо над окупованим Донбасом запустили патріотичні листівки. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 09:41, 13.09.2020

Українські волонтери відправили на окуповану територію Донбасу бандероль з листівками.

Як повідомив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), акцію провели на день міста Луганськ 12 вересня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коробку з листівками прив’язали до великих повітряних кульок червоного і чорного кольору і запустили в небо над Донбасом.

"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свідчать листівки.

Листівки прив’язали до великих повітряних кульок червоного і чорного кольору
Telegram Анатолия Штирлица
"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свідчать листівки
Telegram Анатолия Штирлица
Листівки запустили в небо над Донбасом
Telegram Анатолия Штирлица

Як повідомляв OBOZREVATEL, у небо над анексованим Кримом 15 серпня запустили український прапор на чорних і червоних повітряних кулях.

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