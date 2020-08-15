У небо над Кримом запустили 25-метровий стяг України. Фото та відео

У небо над анексованим Кримом 15 серпня запустили український прапор на чорних і червоних повітряних кулях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній політв'язень Володимир Балух (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Емоції неймовірні! Зараз будемо запускати повітряну пошту з листівками. Разом ми сила! Україна переможе!" – написав активіст.

У коментарі "5 каналу" Балух розповів, що 25-метровий стяг запустили біля пункту пропуску Чонгар. За його прогнозами, прапор має облетіти всю територію півострова.

Український стяг у небі. Facebook / Володимир Балух

"Це скоріше не ідея, а загальний заклик нас, кримчан, які змушені були з різних причин покинути територію окупованого нашого півострова...

У нас 23 числа День державного прапора України та якраз напередодні хотілося запустити цей прапор. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Люди наші там, на окупованій території, чекають від нас світлого посилу", – сказав Балух.

Скріншот поста у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники Національного корпусу облили зеленкою члена "Єдиної Росії" Василя Лук'янова, який приїхав з окупованого РФ Криму в Конотоп.

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